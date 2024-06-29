В Екатеринбурге главный бой турнира RCC закончился удушающим приемом. Фото

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Бой завершился за два раунда
Бой завершился за два раунда Фото:

В Екатеринбурге 29 июня в главном поединке турнира RCC Intro 32 Рахим Мидаев одержал победу над Нуртилеком Жалынбековым удушающим приемом. Победитель определился за два раунда, рассказали URA.RU в пресс-службе организации.

«Мидаев сразу же вбил в соперника два мидл-кика и ушел в контроль у сетки. Жалынбекова такой старт не смутил, уже к третьей минуте он раскидывался ногами не хуже Рахима. Более того, Мидаев даже почувствовал эти удары и постарался уйти в борьбу. Рахим не ожидал такого отпора. Во втором отрезке Мидаев затянул соперника в размен и уже на второй минуте перевел Жалынбекова в борьбу и вышел на удушающий со спины», — описали противостояние в RCC.

Ранее на вечер бокса от RCC Boxing Promotions приехал легендарный боксер Сергей Ковалев. Спортсмен — экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. В июле 2016 года он боксировал за три титула чемпиона мира на арене ДИВСа.

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В Екатеринбурге 29 июня в главном поединке турнира RCC Intro 32 Рахим Мидаев одержал победу над Нуртилеком Жалынбековым удушающим приемом. Победитель определился за два раунда, рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «Мидаев сразу же вбил в соперника два мидл-кика и ушел в контроль у сетки. Жалынбекова такой старт не смутил, уже к третьей минуте он раскидывался ногами не хуже Рахима. Более того, Мидаев даже почувствовал эти удары и постарался уйти в борьбу. Рахим не ожидал такого отпора. Во втором отрезке Мидаев затянул соперника в размен и уже на второй минуте перевел Жалынбекова в борьбу и вышел на удушающий со спины», — описали противостояние в RCC. Ранее на вечер бокса от RCC Boxing Promotions приехал легендарный боксер Сергей Ковалев. Спортсмен — экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. В июле 2016 года он боксировал за три титула чемпиона мира на арене ДИВСа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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