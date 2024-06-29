В Екатеринбурге главный бой турнира RCC закончился удушающим приемом. Фото

29 июня 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Бой завершился за два раунда Фото: пресс-служба RCC В Екатеринбурге 29 июня в главном поединке турнира RCC Intro 32 Рахим Мидаев одержал победу над Нуртилеком Жалынбековым удушающим приемом. Победитель определился за два раунда, рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «Мидаев сразу же вбил в соперника два мидл-кика и ушел в контроль у сетки. Жалынбекова такой старт не смутил, уже к третьей минуте он раскидывался ногами не хуже Рахима. Более того, Мидаев даже почувствовал эти удары и постарался уйти в борьбу. Рахим не ожидал такого отпора. Во втором отрезке Мидаев затянул соперника в размен и уже на второй минуте перевел Жалынбекова в борьбу и вышел на удушающий со спины», — описали противостояние в RCC. Ранее на вечер бокса от RCC Boxing Promotions приехал легендарный боксер Сергей Ковалев. Спортсмен — экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. В июле 2016 года он боксировал за три титула чемпиона мира на арене ДИВСа. Фото: пресс-служба RCC Фото: пресс-служба RCC Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 29 июня в главном поединке турнира RCC Intro 32 Рахим Мидаев одержал победу над Нуртилеком Жалынбековым удушающим приемом. Победитель определился за два раунда, рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «Мидаев сразу же вбил в соперника два мидл-кика и ушел в контроль у сетки. Жалынбекова такой старт не смутил, уже к третьей минуте он раскидывался ногами не хуже Рахима. Более того, Мидаев даже почувствовал эти удары и постарался уйти в борьбу. Рахим не ожидал такого отпора. Во втором отрезке Мидаев затянул соперника в размен и уже на второй минуте перевел Жалынбекова в борьбу и вышел на удушающий со спины», — описали противостояние в RCC. Ранее на вечер бокса от RCC Boxing Promotions приехал легендарный боксер Сергей Ковалев. Спортсмен — экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. В июле 2016 года он боксировал за три титула чемпиона мира на арене ДИВСа.