В Екатеринбурге 29 июня в главном поединке турнира RCC Intro 32 Рахим Мидаев одержал победу над Нуртилеком Жалынбековым удушающим приемом. Победитель определился за два раунда, рассказали URA.RU в пресс-службе организации.
«Мидаев сразу же вбил в соперника два мидл-кика и ушел в контроль у сетки. Жалынбекова такой старт не смутил, уже к третьей минуте он раскидывался ногами не хуже Рахима. Более того, Мидаев даже почувствовал эти удары и постарался уйти в борьбу. Рахим не ожидал такого отпора. Во втором отрезке Мидаев затянул соперника в размен и уже на второй минуте перевел Жалынбекова в борьбу и вышел на удушающий со спины», — описали противостояние в RCC.
Ранее на вечер бокса от RCC Boxing Promotions приехал легендарный боксер Сергей Ковалев. Спортсмен — экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. В июле 2016 года он боксировал за три титула чемпиона мира на арене ДИВСа.
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