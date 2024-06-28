Житель Благовещенска получил тюремный срок из-за намерения воевать за ВСУ

28 июня 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Суд приговорил россиянина к шести годам за попытку перейти на сторону ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Амурский суд приговорил жителя Благовещенска к шести годам колонии в связи с тем, что тот планировал воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в спецоперации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. «Амурским областным судом вынесен приговор в отношении жителя Благовещенска Амурской области. Он планировал перейти на сторону противника и принять непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины против Российской Федерации», — передает судебная пресс-служба региона в своем telegram-канале. Отмечалось, что задержанный являлся противником проведения российской спецоперации на Украине. В связи с этим он решил покинуть территорию РФ и уехать на Украину, чтобы вступить в одно из украинских подразделений. Однако при попытке покинуть территорию, он был задержан правоохранительными органами. Ранее ФСБ России задержала россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу, чтобы присоединиться к ВСУ. Задержан был житель из Искитима Новосибирской области. Также проходили аресты людей, которые пытались передавать Украине военные сведения, передает «Национальная служба новостей». В начале года также проходил суд над жительницей Хабаровска, которую обвиняли в спонсировании украинских сил, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Амурский суд приговорил жителя Благовещенска к шести годам колонии в связи с тем, что тот планировал воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в спецоперации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. «Амурским областным судом вынесен приговор в отношении жителя Благовещенска Амурской области. Он планировал перейти на сторону противника и принять непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины против Российской Федерации», — передает судебная пресс-служба региона в своем telegram-канале. Отмечалось, что задержанный являлся противником проведения российской спецоперации на Украине. В связи с этим он решил покинуть территорию РФ и уехать на Украину, чтобы вступить в одно из украинских подразделений. Однако при попытке покинуть территорию, он был задержан правоохранительными органами. Ранее ФСБ России задержала россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу, чтобы присоединиться к ВСУ. Задержан был житель из Искитима Новосибирской области. Также проходили аресты людей, которые пытались передавать Украине военные сведения, передает «Национальная служба новостей». В начале года также проходил суд над жительницей Хабаровска, которую обвиняли в спонсировании украинских сил, передает 360.ru.