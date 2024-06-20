ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать за ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Мужчину задержали на территории Белгородского района Фото:

ФСБ России задержала россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу и присоединиться к боевым действиям на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

«В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. Мужчина 1996 года рождения из Искитима Новосибирской области планировал присоединиться к террористической организации, действующей на территории Украины. Его задержание сотрудниками погранслужбы произошло на территории Белгородского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ России задержала россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу и присоединиться к боевым действиям на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. «В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. Мужчина 1996 года рождения из Искитима Новосибирской области планировал присоединиться к террористической организации, действующей на территории Украины. Его задержание сотрудниками погранслужбы произошло на территории Белгородского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...