ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать за ВСУ

20 июня 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали на территории Белгородского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФСБ России задержала россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу и присоединиться к боевым действиям на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. «В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. Мужчина 1996 года рождения из Искитима Новосибирской области планировал присоединиться к террористической организации, действующей на территории Украины. Его задержание сотрудниками погранслужбы произошло на территории Белгородского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ России задержала россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу и присоединиться к боевым действиям на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. «В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. Мужчина 1996 года рождения из Искитима Новосибирской области планировал присоединиться к террористической организации, действующей на территории Украины. Его задержание сотрудниками погранслужбы произошло на территории Белгородского района.