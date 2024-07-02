02 июля 2024

Полиция задержала екатеринбурженку в доме, к которому съезжались врачи

В Екатеринбурге полицейские задержали женщину на Эльмаше
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские передали женщину врачам Фото:

В екатеринбургском доме на ул. Шефской, 93/2, откуда поступил сигнал о поножовщине, силовики задержали женщину. Ее передали врачам. По данным УМВД по Екатеринбургу, поножовщины в квартире на пятом этаже не было.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района. Туда выезжали сотрудники полиции, которые задержали женщину и передали медикам для оказания помощи. Информация о конфликной ситуации и пострадавшем мужчине не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

О том, что в доме, предположительно, произошла поножовщина, ранее сообщил источник агентства. По его словам, возле дома было несколько машин скорой помощи.

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В екатеринбургском доме на ул. Шефской, 93/2, откуда поступил сигнал о поножовщине, силовики задержали женщину. Ее передали врачам. По данным УМВД по Екатеринбургу, поножовщины в квартире на пятом этаже не было. «Сообщение поступило в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района. Туда выезжали сотрудники полиции, которые задержали женщину и передали медикам для оказания помощи. Информация о конфликной ситуации и пострадавшем мужчине не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. О том, что в доме, предположительно, произошла поножовщина, ранее сообщил источник агентства. По его словам, возле дома было несколько машин скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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