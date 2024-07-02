Полиция задержала екатеринбурженку в доме, к которому съезжались врачи

В Екатеринбурге полицейские задержали женщину на Эльмаше

03 июля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Полицейские передали женщину врачам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В екатеринбургском доме на ул. Шефской, 93/2, откуда поступил сигнал о поножовщине, силовики задержали женщину. Ее передали врачам. По данным УМВД по Екатеринбургу, поножовщины в квартире на пятом этаже не было. «Сообщение поступило в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района. Туда выезжали сотрудники полиции, которые задержали женщину и передали медикам для оказания помощи. Информация о конфликной ситуации и пострадавшем мужчине не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. О том, что в доме, предположительно, произошла поножовщина, ранее сообщил источник агентства. По его словам, возле дома было несколько машин скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском доме на ул. Шефской, 93/2, откуда поступил сигнал о поножовщине, силовики задержали женщину. Ее передали врачам. По данным УМВД по Екатеринбургу, поножовщины в квартире на пятом этаже не было. «Сообщение поступило в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района. Туда выезжали сотрудники полиции, которые задержали женщину и передали медикам для оказания помощи. Информация о конфликной ситуации и пострадавшем мужчине не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. О том, что в доме, предположительно, произошла поножовщина, ранее сообщил источник агентства. По его словам, возле дома было несколько машин скорой помощи.