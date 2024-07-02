Полиция задержала екатеринбурженку в доме, к которому съезжались врачи

В екатеринбургском доме на ул. Шефской, 93/2, откуда поступил сигнал о поножовщине, силовики задержали женщину. Ее передали врачам. По данным УМВД по Екатеринбургу, поножовщины в квартире на пятом этаже не было.
«Сообщение поступило в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района. Туда выезжали сотрудники полиции, которые задержали женщину и передали медикам для оказания помощи. Информация о конфликной ситуации и пострадавшем мужчине не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.
О том, что в доме, предположительно, произошла поножовщина, ранее сообщил источник агентства. По его словам, возле дома было несколько машин скорой помощи.
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