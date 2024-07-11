В раскаленном цеху завода Челябинска рабочий потерял сознание и повредил голову

В раскаленном от жары цеху металлургического предприятия Челябинска рабочий потерял сознание и травмировал голову. Как сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), мужчину увезли в больницу на машине скорой помощи.
«В цеху, когда температура на улице зашкаливала за 30 градусов, рабочий упал, потеряв сознание. Мужчина получил травму головы. Его немедленно госпитализировали», — уточнили в пресс-службе ГМПР.
По информации профсоюза, на предприятии не были соблюдены рекомендации Роспотребнадзора относительно работы в условиях повышенных температур. Рабочий находился в помещении, обшитом металлом, что способствовало дополнительному нагреву воздуха.
В связи с происшествием работники профсоюза напомнили о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при работе в жарких условиях. При температуре 28,5 градуса продолжительность рабочего дня должна сокращаться на час, при 29 градусах — на два часа, при 30,5 градуса — на четыре часа.
В июле работник миасского завода выиграл суд после того, как ушел в жару с работы, предупредив руководство. Сотрудника лишили премии и сделали предупреждение, однако суд счел уход оправданным.
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