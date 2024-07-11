В раскаленном цеху завода Челябинска рабочий потерял сознание и повредил голову

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Рабочему стало плохо в раскаленном от жары цеху
Рабочему стало плохо в раскаленном от жары цеху Фото:

В раскаленном от жары цеху металлургического предприятия Челябинска рабочий потерял сознание и травмировал голову. Как сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), мужчину увезли в больницу на машине скорой помощи.

«В цеху, когда температура на улице зашкаливала за 30 градусов, рабочий упал, потеряв сознание. Мужчина получил травму головы. Его немедленно госпитализировали», — уточнили в пресс-службе ГМПР.

По информации профсоюза, на предприятии не были соблюдены рекомендации Роспотребнадзора относительно работы в условиях повышенных температур. Рабочий находился в помещении, обшитом металлом, что способствовало дополнительному нагреву воздуха.

В связи с происшествием работники профсоюза напомнили о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при работе в жарких условиях. При температуре 28,5 градуса продолжительность рабочего дня должна сокращаться на час, при 29 градусах — на два часа, при 30,5 градуса — на четыре часа.

В июле работник миасского завода выиграл суд после того, как ушел в жару с работы, предупредив руководство. Сотрудника лишили премии и сделали предупреждение, однако суд счел уход оправданным.

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В раскаленном от жары цеху металлургического предприятия Челябинска рабочий потерял сознание и травмировал голову. Как сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), мужчину увезли в больницу на машине скорой помощи. «В цеху, когда температура на улице зашкаливала за 30 градусов, рабочий упал, потеряв сознание. Мужчина получил травму головы. Его немедленно госпитализировали», — уточнили в пресс-службе ГМПР. По информации профсоюза, на предприятии не были соблюдены рекомендации Роспотребнадзора относительно работы в условиях повышенных температур. Рабочий находился в помещении, обшитом металлом, что способствовало дополнительному нагреву воздуха. В связи с происшествием работники профсоюза напомнили о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при работе в жарких условиях. При температуре 28,5 градуса продолжительность рабочего дня должна сокращаться на час, при 29 градусах — на два часа, при 30,5 градуса — на четыре часа. В июле работник миасского завода выиграл суд после того, как ушел в жару с работы, предупредив руководство. Сотрудника лишили премии и сделали предупреждение, однако суд счел уход оправданным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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