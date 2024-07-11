Прокуратура просит запретить катера на Плотинке в Екатеринбурге

Екатеринбург может лишиться услуги по катанию жителей и гостей города на катерах по акватории реки Исеть на Плотинке. Уральская транспортная прокуратура признала эту услугу опасной для жизни людей. Соответствующий иск находится сейчас на рассмотрении в суде, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Незаконная эксплуатация баз-стоянок и оказание развлекательных услуг на маломерных судах влечет опасность для жизни и здоровья жителей уральской столицы», — отметили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Добавив, что суд уже рассматривает иск ведомства.
Летом 2024 года на Плотинке с участием прогулочных катеров произошло несколько происшествий. 12 июня маломерное судно протаранило лодку с двумя людьми. Одна из девушек была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Также 9 июля прогулочный катер сбил подростка, который плавал в городском пруду в районе парка УрГУПС. Пострадавший получил серьезную травму ноги. Уральская транспортная прокуратура занялась проверкой инцидентов. Были выявлены причины случившегося.
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