ДТП произошло на перекрестке в Кунгуре (архивное фото)
В Кунгуре Пермского края в ДТП с автомобилем ДПС пострадали две девушки. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа. Авария произошла ночью 12 июля.
«Столкнулись два автомобиля — Toyota и Volkswagen. Пострадали два человека — девушки 1978 и 2003 года рождения», — сообщили в группе поисково-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте». Один из автомобилей принадлежит Госавтоинспекции.
ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя-Красная. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.
ДТП произошло с участием автомобиля ДПС
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