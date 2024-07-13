13 июля 2024
12 июля 2024

В ДТП с автомобилем ДПС в Пермском крае пострадали две девушки. Фото

В ДТП в Пермском крае пострадали две девушки
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на перекрестке в Кунгуре (архивное фото)
ДТП произошло на перекрестке в Кунгуре (архивное фото) Фото:

В Кунгуре Пермского края в ДТП с автомобилем ДПС пострадали две девушки. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа. Авария произошла ночью 12 июля.

«Столкнулись два автомобиля — Toyota и Volkswagen. Пострадали два человека — девушки 1978 и 2003 года рождения», — сообщили в группе поисково-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте». Один из автомобилей принадлежит Госавтоинспекции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя-Красная. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.

ДТП произошло с участием автомобиля ДПС
ДТП произошло с участием автомобиля ДПС
Фото:

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В Кунгуре Пермского края в ДТП с автомобилем ДПС пострадали две девушки. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа. Авария произошла ночью 12 июля. «Столкнулись два автомобиля — Toyota и Volkswagen. Пострадали два человека — девушки 1978 и 2003 года рождения», — сообщили в группе поисково-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте». Один из автомобилей принадлежит Госавтоинспекции. ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя-Красная. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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