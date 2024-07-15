Администрация лагеря под Магнитогорском отрицает драки и отсутствие медпомощи

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Лето в городе. Челябинск, детский лагерь, лагерь, лето, автобус, дети, каникулы, детская безопасность
В администрации лагеря опровергли критику Фото:

Администрация детского лагеря «Горное ущелье» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан, куда отправляются отдыхать дети из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, выступила с официальным заявлением в связи с сообщениями о конфликтах среди воспитанников. По их словам, все проверки по публикациям в соцсетях не выявили признаков драк и побоев.

«В детских конфликтах признаков драки и побоев не зафиксировано. Всем детям оказывается помощь в полном объеме в медицинском блоке, укомплектованном медицинскими кадрами», — цитируют слова представителей «Горного ущелья» сайт «КП.ру».

На данный момент в лагере продолжается третья смена, где отдыхают 950 детей. Ранее стало известно, что из детского лагеря родители забрали сына с царапинами и синяками. Спустя время вожатые лагеря разместили в соцсетях анонимный рассказ о постоянных драках детей и отсутствии медпомощи. В отношении сотрудников лагеря возбуждено уголовное дело.

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Администрация детского лагеря «Горное ущелье» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан, куда отправляются отдыхать дети из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, выступила с официальным заявлением в связи с сообщениями о конфликтах среди воспитанников. По их словам, все проверки по публикациям в соцсетях не выявили признаков драк и побоев. «В детских конфликтах признаков драки и побоев не зафиксировано. Всем детям оказывается помощь в полном объеме в медицинском блоке, укомплектованном медицинскими кадрами», — цитируют слова представителей «Горного ущелья» сайт «КП.ру». На данный момент в лагере продолжается третья смена, где отдыхают 950 детей. Ранее стало известно, что из детского лагеря родители забрали сына с царапинами и синяками. Спустя время вожатые лагеря разместили в соцсетях анонимный рассказ о постоянных драках детей и отсутствии медпомощи. В отношении сотрудников лагеря возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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