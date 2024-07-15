Администрация лагеря под Магнитогорском отрицает драки и отсутствие медпомощи

15 июля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В администрации лагеря опровергли критику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация детского лагеря «Горное ущелье» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан, куда отправляются отдыхать дети из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, выступила с официальным заявлением в связи с сообщениями о конфликтах среди воспитанников. По их словам, все проверки по публикациям в соцсетях не выявили признаков драк и побоев. «В детских конфликтах признаков драки и побоев не зафиксировано. Всем детям оказывается помощь в полном объеме в медицинском блоке, укомплектованном медицинскими кадрами», — цитируют слова представителей «Горного ущелья» сайт «КП.ру». На данный момент в лагере продолжается третья смена, где отдыхают 950 детей. Ранее стало известно, что из детского лагеря родители забрали сына с царапинами и синяками. Спустя время вожатые лагеря разместили в соцсетях анонимный рассказ о постоянных драках детей и отсутствии медпомощи. В отношении сотрудников лагеря возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация детского лагеря «Горное ущелье» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан, куда отправляются отдыхать дети из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, выступила с официальным заявлением в связи с сообщениями о конфликтах среди воспитанников. По их словам, все проверки по публикациям в соцсетях не выявили признаков драк и побоев. «В детских конфликтах признаков драки и побоев не зафиксировано. Всем детям оказывается помощь в полном объеме в медицинском блоке, укомплектованном медицинскими кадрами», — цитируют слова представителей «Горного ущелья» сайт «КП.ру». На данный момент в лагере продолжается третья смена, где отдыхают 950 детей. Ранее стало известно, что из детского лагеря родители забрали сына с царапинами и синяками. Спустя время вожатые лагеря разместили в соцсетях анонимный рассказ о постоянных драках детей и отсутствии медпомощи. В отношении сотрудников лагеря возбуждено уголовное дело.