Администрация лагеря под Магнитогорском отрицает драки и отсутствие медпомощи

Администрация детского лагеря «Горное ущелье» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан, куда отправляются отдыхать дети из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, выступила с официальным заявлением в связи с сообщениями о конфликтах среди воспитанников. По их словам, все проверки по публикациям в соцсетях не выявили признаков драк и побоев.
«В детских конфликтах признаков драки и побоев не зафиксировано. Всем детям оказывается помощь в полном объеме в медицинском блоке, укомплектованном медицинскими кадрами», — цитируют слова представителей «Горного ущелья» сайт «КП.ру».
На данный момент в лагере продолжается третья смена, где отдыхают 950 детей. Ранее стало известно, что из детского лагеря родители забрали сына с царапинами и синяками. Спустя время вожатые лагеря разместили в соцсетях анонимный рассказ о постоянных драках детей и отсутствии медпомощи. В отношении сотрудников лагеря возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!