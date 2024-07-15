Быстрыкин дал поручение из-за самокатчика, который сбил ребенка в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования четырехлетнего ребенка, которого сбил 14-летний самокатчик в Екатеринбурге. Об этом говорится в telegram-канале информационного центра ведомства.
«В СМИ сообщается, что в Екатеринбурге подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на четырехлетнего мальчика. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Следком».
Как сообщало URA.RU, четырехлетнего ребенка сбил 14-летний парень, который ехал на самокате. Как выяснилось, подросток взял электросамокат под аккаунтом своего знакомого. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
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