Быстрыкин дал поручение из-за самокатчика, который сбил ребенка в Екатеринбурге

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Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки
Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования четырехлетнего ребенка, которого сбил 14-летний самокатчик в Екатеринбурге. Об этом говорится в telegram-канале информационного центра ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Екатеринбурге подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на четырехлетнего мальчика. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Следком».

Как сообщало URA.RU, четырехлетнего ребенка сбил 14-летний парень, который ехал на самокате. Как выяснилось, подросток взял электросамокат под аккаунтом своего знакомого. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования четырехлетнего ребенка, которого сбил 14-летний самокатчик в Екатеринбурге. Об этом говорится в telegram-канале информационного центра ведомства. «В СМИ сообщается, что в Екатеринбурге подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на четырехлетнего мальчика. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Как сообщало URA.RU, четырехлетнего ребенка сбил 14-летний парень, который ехал на самокате. Как выяснилось, подросток взял электросамокат под аккаунтом своего знакомого. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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