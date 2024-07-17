Четверть челябинцев смогла вернуть до 200 тысяч уплаченных налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Уплаченные налоги челябинцы частично возвращают за счет налоговых вычетов
Уплаченные налоги челябинцы частично возвращают за счет налоговых вычетов Фото:

Среди жителей Челябинска почти четверть — 23% — смогли вернуть за последние три года до 200 тысяч рублей с уплаченных налогов. Как выяснили специалисты платформы «Авито Работа», горожане воспользовались правом налогового вычета.

«Только 24% челябинцев знают о возможности налогового вычета и используют этот инструмент. Те, кто воспользовался вычетом, возвращали в среднем 76,3 тысячи рублей за последние три года. Причем 23% получили от 150 до 200 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в офисе «Авито Работы».

Еще 31% челябинцев, использующих налоговый вычет, смогли вернуть до 30 тысяч рублей. В то же время 46% получили обратно от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

В сравнении с другими городами жители крупных городов с населением от полумиллиона до миллиона человек возвращают через налоговые вычеты больше среднего. На каждого из них приходится порядка 113,3 тысячи рублей.

Большинство ответов респондентов (77%) пришлось на стандартные позиции. Среди них были вычеты на детей, ветеранов Великой Отечественной войны и другие социальные вычеты.

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Среди жителей Челябинска почти четверть — 23% — смогли вернуть за последние три года до 200 тысяч рублей с уплаченных налогов. Как выяснили специалисты платформы «Авито Работа», горожане воспользовались правом налогового вычета. «Только 24% челябинцев знают о возможности налогового вычета и используют этот инструмент. Те, кто воспользовался вычетом, возвращали в среднем 76,3 тысячи рублей за последние три года. Причем 23% получили от 150 до 200 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в офисе «Авито Работы». Еще 31% челябинцев, использующих налоговый вычет, смогли вернуть до 30 тысяч рублей. В то же время 46% получили обратно от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. В сравнении с другими городами жители крупных городов с населением от полумиллиона до миллиона человек возвращают через налоговые вычеты больше среднего. На каждого из них приходится порядка 113,3 тысячи рублей. Большинство ответов респондентов (77%) пришлось на стандартные позиции. Среди них были вычеты на детей, ветеранов Великой Отечественной войны и другие социальные вычеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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