Захарова ответила на попытку прервать выступление Лаврова в СБ ООН

Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за ситуации с Лавровым

18 июля 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает работу в балаган Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выразила озабоченность по поводу инцидента с попыткой прерывания выступления Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Она усомнилась в безопасности штаба после попытки прервать Лаврова. Новость по теме Активисты пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН: что произошло «Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — заявила Захарова, комментируя ситуацию в своем telegram-канале. Она подняла вопрос о необходимости обеспечения безопасности и поддержания порядка в таких международных организациях, как ООН, особенно в контексте недавнего нападения на экс-президента США Дональда Трампа. В ходе выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН произошел инцидент. Израильские гости начали скандировать лозунги, пытаясь нарушить порядок. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные инциденты не должны становиться нормой и могут привести к тому, что «гости» других делегаций начнут использовать «разные оригинальные способы» для поддержки своих дипломатов, нарушая работу Совбеза ООН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выразила озабоченность по поводу инцидента с попыткой прерывания выступления Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Она усомнилась в безопасности штаба после попытки прервать Лаврова. «Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — заявила Захарова, комментируя ситуацию в своем telegram-канале. Она подняла вопрос о необходимости обеспечения безопасности и поддержания порядка в таких международных организациях, как ООН, особенно в контексте недавнего нападения на экс-президента США Дональда Трампа. В ходе выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН произошел инцидент. Израильские гости начали скандировать лозунги, пытаясь нарушить порядок. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные инциденты не должны становиться нормой и могут привести к тому, что «гости» других делегаций начнут использовать «разные оригинальные способы» для поддержки своих дипломатов, нарушая работу Совбеза ООН.