Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выразила озабоченность по поводу инцидента с попыткой прерывания выступления Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Она усомнилась в безопасности штаба после попытки прервать Лаврова.
«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — заявила Захарова, комментируя ситуацию в своем telegram-канале. Она подняла вопрос о необходимости обеспечения безопасности и поддержания порядка в таких международных организациях, как ООН, особенно в контексте недавнего нападения на экс-президента США Дональда Трампа.
В ходе выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН произошел инцидент. Израильские гости начали скандировать лозунги, пытаясь нарушить порядок.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные инциденты не должны становиться нормой и могут привести к тому, что «гости» других делегаций начнут использовать «разные оригинальные способы» для поддержки своих дипломатов, нарушая работу Совбеза ООН.
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Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выразила озабоченность по поводу инцидента с попыткой прерывания выступления Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Она усомнилась в безопасности штаба после попытки прервать Лаврова. «Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — заявила Захарова, комментируя ситуацию в своем telegram-канале. Она подняла вопрос о необходимости обеспечения безопасности и поддержания порядка в таких международных организациях, как ООН, особенно в контексте недавнего нападения на экс-президента США Дональда Трампа. В ходе выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН произошел инцидент. Израильские гости начали скандировать лозунги, пытаясь нарушить порядок. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные инциденты не должны становиться нормой и могут привести к тому, что «гости» других делегаций начнут использовать «разные оригинальные способы» для поддержки своих дипломатов, нарушая работу Совбеза ООН.