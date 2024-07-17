17 июля 2024

Захарова ответила на попытку прервать выступление Лаврова в СБ ООН

Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за ситуации с Лавровым
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает работу в балаган Фото:

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выразила озабоченность по поводу инцидента с попыткой прерывания выступления Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Она усомнилась в безопасности штаба после попытки прервать Лаврова.

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«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — заявила Захарова, комментируя ситуацию в своем telegram-канале. Она подняла вопрос о необходимости обеспечения безопасности и поддержания порядка в таких международных организациях, как ООН, особенно в контексте недавнего нападения на экс-президента США Дональда Трампа.

В ходе выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН произошел инцидент. Израильские гости начали скандировать лозунги, пытаясь нарушить порядок.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные инциденты не должны становиться нормой и могут привести к тому, что «гости» других делегаций начнут использовать «разные оригинальные способы» для поддержки своих дипломатов, нарушая работу Совбеза ООН.

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Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выразила озабоченность по поводу инцидента с попыткой прерывания выступления Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Она усомнилась в безопасности штаба после попытки прервать Лаврова. «Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — заявила Захарова, комментируя ситуацию в своем telegram-канале. Она подняла вопрос о необходимости обеспечения безопасности и поддержания порядка в таких международных организациях, как ООН, особенно в контексте недавнего нападения на экс-президента США Дональда Трампа. В ходе выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН произошел инцидент. Израильские гости начали скандировать лозунги, пытаясь нарушить порядок. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные инциденты не должны становиться нормой и могут привести к тому, что «гости» других делегаций начнут использовать «разные оригинальные способы» для поддержки своих дипломатов, нарушая работу Совбеза ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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