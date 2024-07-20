Пожарные оперативно прибыли на место возгорания (фото из архива)
В Челябинске 21 июля загорелось промышленное здание на Свердловском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону
«На Свердловском тракте произошло возгорание кровли здания на площади 40 квадратных метров. Огнеборцы за считанные минуты справились с пожаром, не дав ему распространиться», — отметили в пресс-службе ведомства.
В региональном МЧС добавили, что пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
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