20 июля 2024
19 июля 2024

В Челябинске загорелось промышленное здание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные оперативно прибыли на место возгорания (фото из архива)
Пожарные оперативно прибыли на место возгорания (фото из архива) Фото:

В Челябинске 21 июля загорелось промышленное здание на Свердловском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

«На Свердловском тракте произошло возгорание кровли здания на площади 40 квадратных метров. Огнеборцы за считанные минуты справились с пожаром, не дав ему распространиться», — отметили в пресс-службе ведомства.

В региональном МЧС добавили, что пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

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В Челябинске 21 июля загорелось промышленное здание на Свердловском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону «На Свердловском тракте произошло возгорание кровли здания на площади 40 квадратных метров. Огнеборцы за считанные минуты справились с пожаром, не дав ему распространиться», — отметили в пресс-службе ведомства. В региональном МЧС добавили, что пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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