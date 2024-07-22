Приставы забрали у челябинца машину, подаренную его бывшим тестем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт с судебными приставами послужил изъятию авто
Конфликт с судебными приставами послужил изъятию авто Фото:

Житель Тракторозаводского района города Челябинска остался без автомобиля Lexus, который был приобретен во время брака на деньги, подаренные отцом истицы. Исполнительное производство по взысканию долга в размере 430 тысяч рублей в пользу экс-супруги привело челябинца к конфликту с судебными приставами и аресту машины, сообщили URA.RU 22 июля в пресс-службе ГУ ФССП России по Челябинской области.

«Должник отказался сотрудничать с приставами, более того, выразил свое несогласие с судебным решением в агрессивной и нецензурной форме, едва не совершил наезд на пристава, а затем скрылся на машине. Было принято решение машину Lexus GS300 изымать, как бы ни разворачивались события», — сообщили пресс-службе.

Уточняется, что ответчик выразил несогласие, утверждая, что машина стоила именно 100 тысяч рублей и была куплена на деньги, вырученные от продажи прошлого авто. Суд признал, что автомобиль был приобретен на средства, подаренные истице ее отцом, а доводы ответчика о стоимости машины в 100 тысяч рублей отвергнуты, так как предыдущий автомобиль был продан до покупки Lexus.

Владелец Lexus GS300 неделями пытался уберечь иномарку от судебных приставов и ставил ее вдали от дома. Вскоре вновь парковал машину у подъезда. В итоге авто было изъято, несмотря на забастовку мужчины прямо под колесами эвакуатора. Теперь у должника есть десять дней на погашение долга, иначе автомобиль будет выставлен на торги.

Челябинец пытался противостоять аресту автомобиля
Челябинец пытался противостоять аресту автомобиля
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Житель Тракторозаводского района города Челябинска остался без автомобиля Lexus, который был приобретен во время брака на деньги, подаренные отцом истицы. Исполнительное производство по взысканию долга в размере 430 тысяч рублей в пользу экс-супруги привело челябинца к конфликту с судебными приставами и аресту машины, сообщили URA.RU 22 июля в пресс-службе ГУ ФССП России по Челябинской области. «Должник отказался сотрудничать с приставами, более того, выразил свое несогласие с судебным решением в агрессивной и нецензурной форме, едва не совершил наезд на пристава, а затем скрылся на машине. Было принято решение машину Lexus GS300 изымать, как бы ни разворачивались события», — сообщили пресс-службе. Уточняется, что ответчик выразил несогласие, утверждая, что машина стоила именно 100 тысяч рублей и была куплена на деньги, вырученные от продажи прошлого авто. Суд признал, что автомобиль был приобретен на средства, подаренные истице ее отцом, а доводы ответчика о стоимости машины в 100 тысяч рублей отвергнуты, так как предыдущий автомобиль был продан до покупки Lexus. Владелец Lexus GS300 неделями пытался уберечь иномарку от судебных приставов и ставил ее вдали от дома. Вскоре вновь парковал машину у подъезда. В итоге авто было изъято, несмотря на забастовку мужчины прямо под колесами эвакуатора. Теперь у должника есть десять дней на погашение долга, иначе автомобиль будет выставлен на торги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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