Кухарук пообещал расширить меры поддержки общественникам, оказывающим помощь бойцам СВО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал расширить меры поддержки добровольческим организациям, которые оказывают поддержку югорским бойцам СВО и их семьям. О необходимости в этом заявила жительница Мегиона во время встречи главы региона с горожанами. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».
Жительница Мегиона Люция Нурмухаметова занимается сопровождением участников спецоперации и семей погибших бойцов на передовой. Общественница попросила Кухарука организовать дополнительные меры поддержки.
«Хотел бы, чтобы вы сказали пожелания и предложения, какая помощь нужна от нас. Спасибо, что вы объединяете людей и дарите эмоции тем людям, которые нуждаются в поддержке», — прокомментировал обращение югорчанки новый глава региона.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук приехал с инспекцией в Мегион. Он встретился с депутатами и администрацией города, посетил несколько городских объектов и пообщался с жителями. Подробнее о рабочей встрече — в онлайн-трансляции URA.RU.
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