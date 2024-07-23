Гастроэнтеролог рассказала об овоще, который спасет от болезней сердца

Врач Утюмова: огурцы и томаты защищают сердце от заболеваний

23 июля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Помидоры и огурцы содержат витаминов и антиоксидантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Помидоры и огурцы защищают сердце от заболеваний. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова «Помидоры содержат витамин С — природный антиоксидант, который защищает организм от окислительных процессов, способных приводить к заболеваниям сердца», — рассказала Дарья Утюмова. Она отметила, что витамин С и другие полезные вещества, такие как витамин К и ликопин, делают помидоры важной частью рациона для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, огурцы содержат много минералов, таких как калий, фосфор и магний, и помогают организму избавиться от излишков жидкости благодаря своему мочегонному эффекту. Некоторые люди считают, что сочетание помидоров и огурцов может быть вредным из-за возможных нарушений функций печени и почек. Однако Утюмова утверждает, что эта теория неверна, поскольку овощи не создают таких условий, которые могли бы негативно повлиять на организм. Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал URA.RU, что помидоры снижают риск развития рака простаты, толстого кишечника и молочных желез. По его словам, такое происходит из-за особого пигмента, который содержится в овощах. Помидоры также полезны, если человек страдает заболеваниями мозга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помидоры и огурцы защищают сердце от заболеваний. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова «Помидоры содержат витамин С — природный антиоксидант, который защищает организм от окислительных процессов, способных приводить к заболеваниям сердца», — рассказала Дарья Утюмова. Она отметила, что витамин С и другие полезные вещества, такие как витамин К и ликопин, делают помидоры важной частью рациона для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, огурцы содержат много минералов, таких как калий, фосфор и магний, и помогают организму избавиться от излишков жидкости благодаря своему мочегонному эффекту. Некоторые люди считают, что сочетание помидоров и огурцов может быть вредным из-за возможных нарушений функций печени и почек. Однако Утюмова утверждает, что эта теория неверна, поскольку овощи не создают таких условий, которые могли бы негативно повлиять на организм. Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал URA.RU, что помидоры снижают риск развития рака простаты, толстого кишечника и молочных желез. По его словам, такое происходит из-за особого пигмента, который содержится в овощах. Помидоры также полезны, если человек страдает заболеваниями мозга.