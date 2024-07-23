23 июля 2024

МОК объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые соревнования состоятся в 2025 году в Саудовской Аравии
Первые соревнования состоятся в 2025 году в Саудовской Аравии Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске Олимпийских киберспортивных игр, которые пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Решение было принято на 142-й сессии организации, которая проходит 23-24 июля в Париже.

«МОК принял решение о создании Олимпийских киберспортивных игр. Первый выпуск состоится в 2025 году в Королевстве Саудовская Аравия. Решение было принято на 142 й сессии организации, которая проходит 23-24 июля в Париже. В организации Игр МОК сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Саудовской Аравии на протяжении 12 лет», — заявил президент МОК Томас Бах.

Томас Бах выразил уверенность, что киберспортивное сообщество встретит Олимпийские киберспортивные игры с большим энтузиазмом, подчеркнув, что это событие является подтверждением привлекательности олимпийского бренда среди молодежи. Он также отметил значительный опыт Саудовской Аравии в области киберспорта и подчеркнул, что партнерство с НОК этой страны основывается на олимпийских ценностях и принципах.

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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске Олимпийских киберспортивных игр, которые пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Решение было принято на 142-й сессии организации, которая проходит 23-24 июля в Париже. «МОК принял решение о создании Олимпийских киберспортивных игр. Первый выпуск состоится в 2025 году в Королевстве Саудовская Аравия. Решение было принято на 142 й сессии организации, которая проходит 23-24 июля в Париже. В организации Игр МОК сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Саудовской Аравии на протяжении 12 лет», — заявил президент МОК Томас Бах. Томас Бах выразил уверенность, что киберспортивное сообщество встретит Олимпийские киберспортивные игры с большим энтузиазмом, подчеркнув, что это событие является подтверждением привлекательности олимпийского бренда среди молодежи. Он также отметил значительный опыт Саудовской Аравии в области киберспорта и подчеркнул, что партнерство с НОК этой страны основывается на олимпийских ценностях и принципах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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