Forbes: Россия рискует стать участником войны на Ближнем Востоке

Россия рискует быть втянутой в войну на Ближнем Востоке. Это может произойти в случае эскалации конфликта в Израиле, считает Forbes.
«Назревает большая война между Израилем, Хезболлой и Ираном... Такой конфликт может быстро разрастись, включив в него США и Россию», — говорится в материале издания. Отмечается, что возможное обострение ситуации может произойти скоро или быть отложенным на некоторое время.
Ранее Израильские ВВС атаковали порт Ходейда, который находится на территории Йемена. Удары стали ответом на обстрелы со стороны хуситов. Тель-Авив пригрозил ответными атаками всему Ближнему Востоку в случае опасности.
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