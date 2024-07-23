23 июля 2024

Forbes: Россия рискует стать участником войны на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия может быть втянута в войну на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта
Россия может быть втянута в войну на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта Фото:

Россия рискует быть втянутой в войну на Ближнем Востоке. Это может произойти в случае эскалации конфликта в Израиле, считает Forbes.

«Назревает большая война между Израилем, Хезболлой и Ираном... Такой конфликт может быстро разрастись, включив в него США и Россию», — говорится в материале издания. Отмечается, что возможное обострение ситуации может произойти скоро или быть отложенным на некоторое время.

Ранее Израильские ВВС атаковали порт Ходейда, который находится на территории Йемена. Удары стали ответом на обстрелы со стороны хуситов. Тель-Авив пригрозил ответными атаками всему Ближнему Востоку в случае опасности.

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Россия рискует быть втянутой в войну на Ближнем Востоке. Это может произойти в случае эскалации конфликта в Израиле, считает Forbes. «Назревает большая война между Израилем, Хезболлой и Ираном... Такой конфликт может быстро разрастись, включив в него США и Россию», — говорится в материале издания. Отмечается, что возможное обострение ситуации может произойти скоро или быть отложенным на некоторое время. Ранее Израильские ВВС атаковали порт Ходейда, который находится на территории Йемена. Удары стали ответом на обстрелы со стороны хуситов. Тель-Авив пригрозил ответными атаками всему Ближнему Востоку в случае опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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