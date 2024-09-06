В России начали подсчитывать ущерб, нанесенный ВСУ Курской области

Ущерб, нанесенный ВСУ при нападении на Курскую область, составляет минимум три миллиарда рублей — на эти деньги будут восстанавливать дороги в регионе. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
«Восстановление дорог в Курской области потребует минимум три миллиарда рублей. Разрушены дороги, искусственные сооружения, предстоит их восстановление. Здесь с руководством регионов у меня прямой контакт, я сам выезжаю туда, осматриваю», — заявил Старовойт. Его слова передает РИА Новости.
Министр добавил, что особое внимание в восстановлении из-за многократных обстрелов ВСУ уделяется Белгородской и Курской областям. На данный момент власти ведут на приграничных территориях работу по анализу текущей ситуации.
Кроме того, в приграничных регионах активную работу ведет министр обороны Андрей Белоусов. Он провел встречу с главами Белгородской, Курской и Брянской областей, обсудил вопросы материально-технического, транспортного обеспечения и другие темы, а также текущую ситуацию в регионах.
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