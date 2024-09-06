В России начали подсчитывать ущерб, нанесенный ВСУ Курской области

Старовойт: потребуется 3 млрд на восстановление дорог в Курской области

07 сентября 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Старовойт заявил, что как минимум три миллиарда рублей понадобится для восстановления только дорог в Курской области Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Ущерб, нанесенный ВСУ при нападении на Курскую область, составляет минимум три миллиарда рублей — на эти деньги будут восстанавливать дороги в регионе. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. «Восстановление дорог в Курской области потребует минимум три миллиарда рублей. Разрушены дороги, искусственные сооружения, предстоит их восстановление. Здесь с руководством регионов у меня прямой контакт, я сам выезжаю туда, осматриваю», — заявил Старовойт. Его слова передает РИА Новости. Министр добавил, что особое внимание в восстановлении из-за многократных обстрелов ВСУ уделяется Белгородской и Курской областям. На данный момент власти ведут на приграничных территориях работу по анализу текущей ситуации. Кроме того, в приграничных регионах активную работу ведет министр обороны Андрей Белоусов. Он провел встречу с главами Белгородской, Курской и Брянской областей, обсудил вопросы материально-технического, транспортного обеспечения и другие темы, а также текущую ситуацию в регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ущерб, нанесенный ВСУ при нападении на Курскую область, составляет минимум три миллиарда рублей — на эти деньги будут восстанавливать дороги в регионе. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. «Восстановление дорог в Курской области потребует минимум три миллиарда рублей. Разрушены дороги, искусственные сооружения, предстоит их восстановление. Здесь с руководством регионов у меня прямой контакт, я сам выезжаю туда, осматриваю», — заявил Старовойт. Его слова передает РИА Новости. Министр добавил, что особое внимание в восстановлении из-за многократных обстрелов ВСУ уделяется Белгородской и Курской областям. На данный момент власти ведут на приграничных территориях работу по анализу текущей ситуации. Кроме того, в приграничных регионах активную работу ведет министр обороны Андрей Белоусов. Он провел встречу с главами Белгородской, Курской и Брянской областей, обсудил вопросы материально-технического, транспортного обеспечения и другие темы, а также текущую ситуацию в регионах.