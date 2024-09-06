Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с понимаем относится к решению Киргизии не включать «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в список запрещенных организаций. Об этом официальный представитель Кремля сказал в ходе общения с журналистами.
«Киргизия весьма близка географически к Афганистану. Поэтому, разумеется, как соседям очень им важно выстраивать отношения с де-факто властью, с силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Он добавил, что Кремль с пониманием относится к такому решению.
Ранее появилась информация, что власти Киргизии исключили движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Движение пропало из обновленного перечня организаций, признанных судами террористическими либо экстремистскими, который опубликовала Генпрокуратура страны. Отмечается, что Афганистан приветствовал это решение.
*»Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.