В Махачкале у компьютерного клуба произошла стрельба, известно о трех раненых

В столице Дагестана неизвестный открыл стрельбу возле здания, внутри которого располагается компьютерный клуб. «Интерфакс» сообщил о трех раненых в результате случившегося, официального подтверждения информации не было.
«Между молодыми людьми на пересечении улиц Танкаева и Толстова в Махачкале... произошла перестрелка. По предварительным данным, трое из участников конфликта получили ранения», — рассказал собеседник «Интерфакса».
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о том, что возле компьютерного клуба прозвучало несколько выстрелов, однако не смог уточнить количество пострадавших. ТАСС сообщает об одном пострадавшем.
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