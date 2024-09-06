06 сентября 2024

В Махачкале у компьютерного клуба произошла стрельба, известно о трех раненых

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате стрельбы трое человек пострадало
В результате стрельбы трое человек пострадало Фото:

В столице Дагестана неизвестный открыл стрельбу возле здания, внутри которого располагается компьютерный клуб. «Интерфакс» сообщил о трех раненых в результате случившегося, официального подтверждения информации не было.

«Между молодыми людьми на пересечении улиц Танкаева и Толстова в Махачкале... произошла перестрелка. По предварительным данным, трое из участников конфликта получили ранения», — рассказал собеседник «Интерфакса».

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о том, что возле компьютерного клуба прозвучало несколько выстрелов, однако не смог уточнить количество пострадавших. ТАСС сообщает об одном пострадавшем.

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В столице Дагестана неизвестный открыл стрельбу возле здания, внутри которого располагается компьютерный клуб. «Интерфакс» сообщил о трех раненых в результате случившегося, официального подтверждения информации не было. «Между молодыми людьми на пересечении улиц Танкаева и Толстова в Махачкале... произошла перестрелка. По предварительным данным, трое из участников конфликта получили ранения», — рассказал собеседник «Интерфакса». Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о том, что возле компьютерного клуба прозвучало несколько выстрелов, однако не смог уточнить количество пострадавших. ТАСС сообщает об одном пострадавшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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