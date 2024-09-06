06 сентября 2024

Потери ВСУ за прошедшую неделю, которые Киев запомнит надолго: источники раскрыли итоги работы ВС РФ

ТАСС: около 50 украинских БЭК уничтожили с 28 августа по 5 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Для Киева первая сентябрьская неделя запомнится большими потерями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ во вторник, 3 сентября, ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Днем позже был нанесен удар по территории противника в районе города Одесса с поражением безэкипажных катеров. Потери ВСУ стали известны лишь спустя несколько дней от военных источников. По их словам, Киев запомнит первую неделю сентября надолго. Об этом — в сводном материале URA.RU.

Источник раскрыл цели удара «Искандера» по Одессе

В результате ракетного удара оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе Одессы 4 сентября были уничтожены 20 БЭК. Об этом рассказал высокопоставленный военный источник РИА Новости.

Ранее, 2 сентября, ВСУ пытались нанести удары по Крымскому мосту полупогружными БЭК. ВС РФ своевременно обнаружили и уничтожили атакующие безэкипажные катера в акватории Черного моря.

Всего с 28 августа по 5 сентября 2024 года было уничтожено 48 украинских БЭК, в том числе в море — 16 БЭК и в портах — 32 БЭК. Еще 38 БЭК были повреждены в местах складирования, уточнил ТАСС.

Вооруженные силы РФ. stock
За несколько месяцев ВС РФ уничтожили около 50 украинских БЭК
Фото:

ВСУ потеряли полтысячи боевиков в Полтаве

В результате удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погибли и получили ранения более 300 украинских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник. Ракеты «Искандер» поразили цель 3 сентября, во вторник утром, во время построения личного состава.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранения еще 180. Однако в Верховной раде Украины обвинили власти Киева в занижении числа жертв удара по Полтаве.

Российские военные корреспонденты, ссылаясь на украинских волонтеров, сообщили о 190 убитых. Кроме того, поступала информация о суммарных потерях более 600 военных. Так, житель Полтавы сообщил о 760 погибших солдат ВСУ после удара «Искандера».

В Кривом Роге ликвидированы иностранные наемники

В результате комбинированного ракетного удара ВС РФ, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, 4 сентября противник потерял более 250 боевиков. Среди них было около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

Официального подтверждения этой информации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается.

Киев и Запад надолго запомнят удары на этой неделе

Прошедшая неделя надолго запомнится Киеву и его западным партнерам сокрушительными потерями не только на донецком направлении, но и результативными высокоточными ударами по военным целым. Об этом заявил высокопоставленный военный источник ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что за последнее время на линии боевого соприкосновения в плен сдался 41 украинский военнослужащий. В Минобороны РФ отметили, что это количество пленных из ВСУ было зафиксировано только за последнюю неделю.

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Бойцы ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области
Фото:

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ВС РФ во вторник, 3 сентября, ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Днем позже был нанесен удар по территории противника в районе города Одесса с поражением безэкипажных катеров. Потери ВСУ стали известны лишь спустя несколько дней от военных источников. По их словам, Киев запомнит первую неделю сентября надолго. Об этом — в сводном материале URA.RU. В результате ракетного удара оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе Одессы 4 сентября были уничтожены 20 БЭК. Об этом рассказал высокопоставленный военный источник РИА Новости. Ранее, 2 сентября, ВСУ пытались нанести удары по Крымскому мосту полупогружными БЭК. ВС РФ своевременно обнаружили и уничтожили атакующие безэкипажные катера в акватории Черного моря. Всего с 28 августа по 5 сентября 2024 года было уничтожено 48 украинских БЭК, в том числе в море — 16 БЭК и в портах — 32 БЭК. Еще 38 БЭК были повреждены в местах складирования, уточнил ТАСС. В результате удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погибли и получили ранения более 300 украинских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник. Ракеты «Искандер» поразили цель 3 сентября, во вторник утром, во время построения личного состава. При этом президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранения еще 180. Однако в Верховной раде Украины обвинили власти Киева в занижении числа жертв удара по Полтаве. Российские военные корреспонденты, ссылаясь на украинских волонтеров, сообщили о 190 убитых. Кроме того, поступала информация о суммарных потерях более 600 военных. Так, житель Полтавы сообщил о 760 погибших солдат ВСУ после удара «Искандера». В результате комбинированного ракетного удара ВС РФ, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, 4 сентября противник потерял более 250 боевиков. Среди них было около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА. Официального подтверждения этой информации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается. Прошедшая неделя надолго запомнится Киеву и его западным партнерам сокрушительными потерями не только на донецком направлении, но и результативными высокоточными ударами по военным целым. Об этом заявил высокопоставленный военный источник ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что за последнее время на линии боевого соприкосновения в плен сдался 41 украинский военнослужащий. В Минобороны РФ отметили, что это количество пленных из ВСУ было зафиксировано только за последнюю неделю.
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