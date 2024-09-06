Ночью в Киеве прогремели две серии взрывов

07 сентября 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Столица Украины несколько раз за ночь подвергалась атаке ВС РФ (архивное фото) Фото: U.S. Marine Corps / Pfc. Ginnie Lee новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киевской области и столице Украины ночью произошло две серии взрывов с разницей по времени в полтора часа. Об этом пишут украинские СМИ. «В Киеве раздались взрывы, в районе столицы фиксировались дроны. Объявлена воздушная тревога», — сообщает «РБК-Украина». По данным издания «Общественное», над Киевской областью и сами Киевом сработала система ПВО. Спустя время взрывы снова прозвучали: первая серия была примерно в 01:35 по московскому времени, а вторая в 03:10. После второй серии взрывов в администрации Киева заявили о падении обломков беспилотников в Печерском районе. Глава Сергей Попко заявил о пожаре, однако, по его словам, никто не пострадал. За ночь воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины. Среди них: Киевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Черкасская, Черниговская и другие. Подробности атаки по этим регионам пока неизвестны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киевской области и столице Украины ночью произошло две серии взрывов с разницей по времени в полтора часа. Об этом пишут украинские СМИ. «В Киеве раздались взрывы, в районе столицы фиксировались дроны. Объявлена воздушная тревога», — сообщает «РБК-Украина». По данным издания «Общественное», над Киевской областью и сами Киевом сработала система ПВО. Спустя время взрывы снова прозвучали: первая серия была примерно в 01:35 по московскому времени, а вторая в 03:10. После второй серии взрывов в администрации Киева заявили о падении обломков беспилотников в Печерском районе. Глава Сергей Попко заявил о пожаре, однако, по его словам, никто не пострадал. За ночь воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины. Среди них: Киевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Черкасская, Черниговская и другие. Подробности атаки по этим регионам пока неизвестны.