Ночью в Киеве прогремели две серии взрывов

В Киевской области и столице Украины ночью произошло две серии взрывов с разницей по времени в полтора часа. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Киеве раздались взрывы, в районе столицы фиксировались дроны. Объявлена воздушная тревога», — сообщает «РБК-Украина». По данным издания «Общественное», над Киевской областью и сами Киевом сработала система ПВО. Спустя время взрывы снова прозвучали: первая серия была примерно в 01:35 по московскому времени, а вторая в 03:10.
После второй серии взрывов в администрации Киева заявили о падении обломков беспилотников в Печерском районе. Глава Сергей Попко заявил о пожаре, однако, по его словам, никто не пострадал.
За ночь воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины. Среди них: Киевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Черкасская, Черниговская и другие. Подробности атаки по этим регионам пока неизвестны.
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