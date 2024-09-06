06 сентября 2024

Ночью в Киеве прогремели две серии взрывов

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Взрыв. stock, военные, нато, сша, пламя, взрыв, stock
Столица Украины несколько раз за ночь подвергалась атаке ВС РФ (архивное фото) Фото:
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В Киевской области и столице Украины ночью произошло две серии взрывов с разницей по времени в полтора часа. Об этом пишут украинские СМИ.

«В Киеве раздались взрывы, в районе столицы фиксировались дроны. Объявлена воздушная тревога», — сообщает «РБК-Украина». По данным издания «Общественное», над Киевской областью и сами Киевом сработала система ПВО. Спустя время взрывы снова прозвучали: первая серия была примерно в 01:35 по московскому времени, а вторая в 03:10.

После второй серии взрывов в администрации Киева заявили о падении обломков беспилотников в Печерском районе. Глава Сергей Попко заявил о пожаре, однако, по его словам, никто не пострадал.

За ночь воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины. Среди них: Киевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Черкасская, Черниговская и другие. Подробности атаки по этим регионам пока неизвестны.

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В Киевской области и столице Украины ночью произошло две серии взрывов с разницей по времени в полтора часа. Об этом пишут украинские СМИ. «В Киеве раздались взрывы, в районе столицы фиксировались дроны. Объявлена воздушная тревога», — сообщает «РБК-Украина». По данным издания «Общественное», над Киевской областью и сами Киевом сработала система ПВО. Спустя время взрывы снова прозвучали: первая серия была примерно в 01:35 по московскому времени, а вторая в 03:10. После второй серии взрывов в администрации Киева заявили о падении обломков беспилотников в Печерском районе. Глава Сергей Попко заявил о пожаре, однако, по его словам, никто не пострадал. За ночь воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины. Среди них: Киевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Черкасская, Черниговская и другие. Подробности атаки по этим регионам пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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