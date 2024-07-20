Израиль пригрозил ответными атаками всему Ближнему Востоку

Израиль готов атаковать кого угодно на Ближнем Востоке по аналогии с хуситами в случае угрозы. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, подтвердив проведение военной операции в Йемене.
«Пламя, полыхающее в Ходейде видит весь Ближний Восток, и значение этого события понятно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. После первого случая атаки на гражданина Израиля, мы атаковали их, и мы сделаем это в любом месте, где это потребуется», — заявил Галант.
Военные действия Израиля в Йемене были направлены против хуситов после серии атак на территорию Израиля. Израильские ВВС атаковали порт Ходейда, который находится под контролем хуситов, после того как дрон, запущенный из Йемена, атаковал Тель-Авив, передает RT.
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