20 июля 2024

Израиль пригрозил ответными атаками всему Ближнему Востоку

© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль готов дать ответ любой угрозе, заявил глава минобороны
Израиль готов дать ответ любой угрозе, заявил глава минобороны Фото:

Израиль готов атаковать кого угодно на Ближнем Востоке по аналогии с хуситами в случае угрозы. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, подтвердив проведение военной операции в Йемене.

«Пламя, полыхающее в Ходейде видит весь Ближний Восток, и значение этого события понятно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. После первого случая атаки на гражданина Израиля, мы атаковали их, и мы сделаем это в любом месте, где это потребуется», — заявил Галант. 

Военные действия Израиля в Йемене были направлены против хуситов после серии атак на территорию Израиля. Израильские ВВС атаковали порт Ходейда, который находится под контролем хуситов, после того как дрон, запущенный из Йемена, атаковал Тель-Авив, передает RT.

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Израиль готов атаковать кого угодно на Ближнем Востоке по аналогии с хуситами в случае угрозы. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, подтвердив проведение военной операции в Йемене. «Пламя, полыхающее в Ходейде видит весь Ближний Восток, и значение этого события понятно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. После первого случая атаки на гражданина Израиля, мы атаковали их, и мы сделаем это в любом месте, где это потребуется», — заявил Галант.  Военные действия Израиля в Йемене были направлены против хуситов после серии атак на территорию Израиля. Израильские ВВС атаковали порт Ходейда, который находится под контролем хуситов, после того как дрон, запущенный из Йемена, атаковал Тель-Авив, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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