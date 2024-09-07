Памфилова рассказала подробности второго дня голосования на выборах

Памфилова: голосование на выборах во второй день проходит в 62 из 83 регионов

07 сентября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Памфилова заявила, что 7 сентября к голосованию присоединились еще 13 российских регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Во второй день голосования на выборах губернаторов субъектов РФ, депутатов Госдумы, региональных законодательных собраний и Мосгордумы к мероприятию присоединились 17 регионов. Теперь голосование проходит в 62 из 83 регионов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. «Вчера, как вы знаете, открылись избирательные участки в 49 регионах из 83, где выборы проходят. Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование», — заявила Памфилова во время брифинга о ходе голосования во второй день выборов. Ее слова передает РИА Новости. Председатель ЦИК также отметила, что в 11 российских региона проходят выборы местного самоуправления, а в двух — Мурманской и Челябинской областях — стартовали выборы губернатора. Ранее Элла Памфилова заявила о высокой явке на выборах в Курской области — более 45%. Она связывает ее с текущей ситуацией в регионе — активность жителей является ответом на действия ВСУ. Голосование в 62 регионах России проходит в штатном режиме. Наибольшая явка также зафиксирована в Брянской и Кемеровской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во второй день голосования на выборах губернаторов субъектов РФ, депутатов Госдумы, региональных законодательных собраний и Мосгордумы к мероприятию присоединились 17 регионов. Теперь голосование проходит в 62 из 83 регионов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. «Вчера, как вы знаете, открылись избирательные участки в 49 регионах из 83, где выборы проходят. Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование», — заявила Памфилова во время брифинга о ходе голосования во второй день выборов. Ее слова передает РИА Новости. Председатель ЦИК также отметила, что в 11 российских региона проходят выборы местного самоуправления, а в двух — Мурманской и Челябинской областях — стартовали выборы губернатора. Ранее Элла Памфилова заявила о высокой явке на выборах в Курской области — более 45%. Она связывает ее с текущей ситуацией в регионе — активность жителей является ответом на действия ВСУ. Голосование в 62 регионах России проходит в штатном режиме. Наибольшая явка также зафиксирована в Брянской и Кемеровской областях.