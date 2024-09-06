Минобороны заберет ведение реестра воинского учета под свою ответственность

Ведение реестра воинского учета в России скоро перейдет от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций к Министерству обороны. Соответствующие изменения в постановление правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
«Проектом постановления предлагается перераспределение обязанностей между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерством обороны Российской Федерации при создании государственной информационной системы 'Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете' (далее — реестр воинского учета)», — указывается в пояснительной записке к проекту.
Изменения носят технический характер и не повлияют на граждан и военные комиссариаты, которые будут использовать реестр. В Минцифры подчеркнули, что ведомство отвечает за техническую часть и занимается разработкой реестра по заданию Минобороны, передает РИА Новости.
С 1 ноября в России начнет свою работу Единый реестр воинского учета. Он позволит отслеживать все изменения в данных военнообязанного. В разработке реестра принимают участие представители «Ростелекома». Также через реестр можно будет отследить отправку электронных повесток. Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что электронные повестки рассылаются уже сейчас, в весенний призыв, передает телеканал 360.
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