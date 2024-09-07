Медведев: Трамп не будет снимать санкции с РФ даже после победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы не будет снимать санкции в отношении России, потому что прагматик и не думает идти против антироссийской линии ради господства доллара как валюты в мире. Также и второй кандидат на пост главы Штатов Камала Харрис не будет отменять санкции. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Нет, конечно. При всей своей кажущейся „несистемности“ Трамп в конечном счете — системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюбленный тип, но при этом он прагматик», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, Трамп понимает, что санкции вредят господству доллара в мире, но не настолько, чтобы пойти против антироссийских настроений.
Кроме того, зампред Совбеза заявил, что от Камалы Харрис также не стоит ждать отмены санкций. Она неопытна, поэтому ей будут готовить бессмысленные, но красивые речи и правильные ответы на те или иные вопросы. Медведев добавил, что американские санкции будут сняты только при распаде США во время новой гражданской войны.
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы не будет снимать санкции в отношении России, потому что прагматик и не думает идти против антироссийской линии ради господства доллара как валюты в мире. Также и второй кандидат на пост главы Штатов Камала Харрис не будет отменять санкции. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нет, конечно. При всей своей кажущейся „несистемности“ Трамп в конечном счете — системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюбленный тип, но при этом он прагматик», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, Трамп понимает, что санкции вредят господству доллара в мире, но не настолько, чтобы пойти против антироссийских настроений. Кроме того, зампред Совбеза заявил, что от Камалы Харрис также не стоит ждать отмены санкций. Она неопытна, поэтому ей будут готовить бессмысленные, но красивые речи и правильные ответы на те или иные вопросы. Медведев добавил, что американские санкции будут сняты только при распаде США во время новой гражданской войны.