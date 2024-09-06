В Кремле пояснили URA.RU, что думают о призыве Тайвани вернуть Китаю российские земли

Песков: заявления Тайваня о претензиях КНР к России несерьезны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что заявления Тайваня о территориальных претензиях к России — несерьезны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что заявления Тайваня о территориальных претензиях к России — несерьезны Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы администрации Тайваня Лай Циндэ о том, что Китай должен забрать свои земли у России. Это несерьезное высказывание, пояснил он. Об этом официальный представитель Кремля сказал в ходе общения с журналистами.

«Нет, мы таких заявлений не видели, честно говоря. Ну и даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», — ответил пресс-секретарь корреспонденту URA.RU.

Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что в случае, если претензии КНР к Тайваню связаны с территориальным вопросом, то страна также должна вернуть земли, которые отдала России по Айгуньскому договору в 1858 году. По его словам, Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что заявление главы администрации Тайваня, что Китай должен вернуть земли у России, является полностью закрытым вопросом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы администрации Тайваня Лай Циндэ о том, что Китай должен забрать свои земли у России. Это несерьезное высказывание, пояснил он. Об этом официальный представитель Кремля сказал в ходе общения с журналистами. «Нет, мы таких заявлений не видели, честно говоря. Ну и даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», — ответил пресс-секретарь корреспонденту URA.RU. Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что в случае, если претензии КНР к Тайваню связаны с территориальным вопросом, то страна также должна вернуть земли, которые отдала России по Айгуньскому договору в 1858 году. По его словам, Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что заявление главы администрации Тайваня, что Китай должен вернуть земли у России, является полностью закрытым вопросом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...