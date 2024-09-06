В Кремле пояснили URA.RU, что думают о призыве Тайвани вернуть Китаю российские земли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы администрации Тайваня Лай Циндэ о том, что Китай должен забрать свои земли у России. Это несерьезное высказывание, пояснил он. Об этом официальный представитель Кремля сказал в ходе общения с журналистами.
«Нет, мы таких заявлений не видели, честно говоря. Ну и даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», — ответил пресс-секретарь корреспонденту URA.RU.
Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что в случае, если претензии КНР к Тайваню связаны с территориальным вопросом, то страна также должна вернуть земли, которые отдала России по Айгуньскому договору в 1858 году. По его словам, Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что заявление главы администрации Тайваня, что Китай должен вернуть земли у России, является полностью закрытым вопросом.
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