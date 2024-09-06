В Минтрансе объяснили резкий рост стоимости авиабилетов

Минтранс: цена на авиабилеты выросла на 20% из-за повышенного спроса

07 сентября 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Цена авиабилетов выросла на фоне повышенного спроса, заявил глава Минтранса Старовойт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фоне резко повысившегося спроса стоимость авиабилетов выросла на 20%. Так, средняя стоимость составила 9150 рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт. «Учитывая этот спрос, мы… фиксируем рост стоимости билетов. За первое полугодие она выросла почти на 20%», — сказал Старовойт на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова передает РИА Новости. Соимость авиабилетов в среднем увеличилась на 1550 рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы, сейчас их можно приобрести минимум за 9150 рублей. Глава Минтранса также отметил, что вырос и поток пассажиров — на 7% в годовом соотношении, что превысило показатель в 63 миллиона человек. После введения жестких санкций со стороны Запада авиаотрасль в РФ не только осталась «на плаву», но и уверенно процветает, сообщил Старовойт. По его словам, противники РФ хотели уничтожить ее, закрыв воздушное пространство для России, но им это не удалось. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. В 2022 году ЕС остановил поставки гражданских самолетов и запчастей к ним и закрыл воздушное пространство. Ранее в Правительстве РФ рассказали о планах развития авиаотрасли. Так, в период с 2024 по 2030 годы авиаперевозчикам будет поставлено 990 самолетов отечественного производства, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне резко повысившегося спроса стоимость авиабилетов выросла на 20%. Так, средняя стоимость составила 9150 рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт. «Учитывая этот спрос, мы… фиксируем рост стоимости билетов. За первое полугодие она выросла почти на 20%», — сказал Старовойт на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова передает РИА Новости. Соимость авиабилетов в среднем увеличилась на 1550 рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы, сейчас их можно приобрести минимум за 9150 рублей. Глава Минтранса также отметил, что вырос и поток пассажиров — на 7% в годовом соотношении, что превысило показатель в 63 миллиона человек. После введения жестких санкций со стороны Запада авиаотрасль в РФ не только осталась «на плаву», но и уверенно процветает, сообщил Старовойт. По его словам, противники РФ хотели уничтожить ее, закрыв воздушное пространство для России, но им это не удалось. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. В 2022 году ЕС остановил поставки гражданских самолетов и запчастей к ним и закрыл воздушное пространство. Ранее в Правительстве РФ рассказали о планах развития авиаотрасли. Так, в период с 2024 по 2030 годы авиаперевозчикам будет поставлено 990 самолетов отечественного производства, передает 360.ru.