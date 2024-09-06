В МВД рассказали самые популярные ошибки при сдаче на водительские права

Будущие водители на практическом экзамене в ГИБДД часто не могут сдать его с первого раза из-за грубых ошибок. Так, многие кандидаты забывают включить указатель поворота и не соблюдают требования дорожной разметки, сообщили в пресс-службе МВД.
«При сдаче практического экзамена… наиболее часто встречаются нарушения требования дорожной разметки. Также кандидаты в водители забывают включить сигнал указателя поворота», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Также будущие водители зачастую забывают уступить дорогу транспорту или пешеходу, создавая помеху. Из года в год сдающие на права совершают ошибки при параллельной парковке и гараже (парковка автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов).
C 1 апреля в России появился новый регламент по сдаче вождения в ГИБДД. Сейчас автомобилистам можно набрать семь штрафных баллов вместо пяти при поездках по городу во время экзамена. Для тех, кто не сдал экзамен в третий раз, разрешено пересдать его только через полгода, но не позже девяти месяцев. Более подробно, что изменилось в правилах при сдаче на водительские права, — в материале URA.RU.
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