06 сентября 2024

В МВД рассказали самые популярные ошибки при сдаче на водительские права

МВД: нарушение дорожной разметки является частой ошибкой при сдаче на права
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
При сдаче на права будущие водители часто забывают включить поворотник, сообщили в МВД Фото:

Будущие водители на практическом экзамене в ГИБДД часто не могут сдать его с первого раза из-за грубых ошибок. Так, многие кандидаты забывают включить указатель поворота и не соблюдают требования дорожной разметки, сообщили в пресс-службе МВД.

«При сдаче практического экзамена… наиболее часто встречаются нарушения требования дорожной разметки. Также кандидаты в водители забывают включить сигнал указателя поворота», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Также будущие водители зачастую забывают уступить дорогу транспорту или пешеходу, создавая помеху. Из года в год сдающие на права совершают ошибки при параллельной парковке и гараже (парковка автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов).

C 1 апреля в России появился новый регламент по сдаче вождения в ГИБДД. Сейчас автомобилистам можно набрать семь штрафных баллов вместо пяти при поездках по городу во время экзамена. Для тех, кто не сдал экзамен в третий раз, разрешено пересдать его только через полгода, но не позже девяти месяцев. Более подробно, что изменилось в правилах при сдаче на водительские права, — в материале URA.RU.

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Будущие водители на практическом экзамене в ГИБДД часто не могут сдать его с первого раза из-за грубых ошибок. Так, многие кандидаты забывают включить указатель поворота и не соблюдают требования дорожной разметки, сообщили в пресс-службе МВД. «При сдаче практического экзамена… наиболее часто встречаются нарушения требования дорожной разметки. Также кандидаты в водители забывают включить сигнал указателя поворота», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Также будущие водители зачастую забывают уступить дорогу транспорту или пешеходу, создавая помеху. Из года в год сдающие на права совершают ошибки при параллельной парковке и гараже (парковка автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов). C 1 апреля в России появился новый регламент по сдаче вождения в ГИБДД. Сейчас автомобилистам можно набрать семь штрафных баллов вместо пяти при поездках по городу во время экзамена. Для тех, кто не сдал экзамен в третий раз, разрешено пересдать его только через полгода, но не позже девяти месяцев. Более подробно, что изменилось в правилах при сдаче на водительские права, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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