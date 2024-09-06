Путин в один клик повысил легитимность власти

Данилин: участие Путина в выборах имеет большое значение для стабильности в РФ
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Путин отметил, что сегодня участвовать в выборах особенно важно
Путин отметил, что сегодня участвовать в выборах особенно важно Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Голосование президента России Владимира Путина онлайн на выборах повысит легитимность власти. Так директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин трактовал видео, на котором глава государства изъявил свою волю на выборах в Мосгордуму через интернет.

На видео президент за компьютером, на своем рабочем месте, оставляет голос на выборах депутатов столицы. После этого Владимир Путин напомнил, что 8 сентября — единый день голосования, по результатам которого будут формироваться органы власти разного уровня.

«Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно», — подчеркнул глава государства.

Голосование онлайн стало самым популярным способом изъявления воли избирателей в Москве, что существенно повысило явку, обращает внимание Павел Данилин. «Когда я сегодня выходил из штаба Общественной палаты по контролю за выборами, проголосовало уже 1,5 млн человек. Это соответствует общему числу проголосовавших на прошлых выборах в Мосгордуму. Повышение явки через электронное голосование делает власть более легитимной, и президент своим примером популяризирует его», — объясняет эксперт.

В единый день голосования в России будут выбирать руководителей ряда регионов, депутатов законодательных собраний, городских дум, представительных органов в муниципальных образованиях. Проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

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Голосование президента России Владимира Путина онлайн на выборах повысит легитимность власти. Так директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин трактовал видео, на котором глава государства изъявил свою волю на выборах в Мосгордуму через интернет. На видео президент за компьютером, на своем рабочем месте, оставляет голос на выборах депутатов столицы. После этого Владимир Путин напомнил, что 8 сентября — единый день голосования, по результатам которого будут формироваться органы власти разного уровня. Голосование онлайн стало самым популярным способом изъявления воли избирателей в Москве, что существенно повысило явку, обращает внимание Павел Данилин. «Когда я сегодня выходил из штаба Общественной палаты по контролю за выборами, проголосовало уже 1,5 млн человек. Это соответствует общему числу проголосовавших на прошлых выборах в Мосгордуму. Повышение явки через электронное голосование делает власть более легитимной, и президент своим примером популяризирует его», — объясняет эксперт. В единый день голосования в России будут выбирать руководителей ряда регионов, депутатов законодательных собраний, городских дум, представительных органов в муниципальных образованиях. Проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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