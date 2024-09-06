Троллинг Путиным Харрис и реакция на волну санкций: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: Россия и Путин являются неотъемлемой частью политической борьбы в США

06 сентября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин продолжает ставить интересы граждан РФ на первое место, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле рассказали о ближайших планах российского президента Владимира Путина, а также озвучили его мысли, касающиеся международной политической повестки. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу поддержки Путиным Камалы Харрис в рамках рабочего процесса. Кроме того, президент прокомментировал новые санкции в отношении РФ, подчеркнув, что Вашингтон продолжает оказывать давление. Главные заявления Пескова в ходе общения с журналистами 6 сентября — в материале URA.RU. Как Путин относится к выборам в США Дмитрий Песков обозначил, что Путин высказался о поддержке Харрис попросту отвечая на вопрос модератора в ходе встречи в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). То, в каком ключе прозвучало данное высказывание президента должно волновать только западных властей, подчеркнули в Кремле. Он добавил, что в приоритете у российского лидера остаются только интересы граждан его страны. Вмешиваться в выборы чужих стран он не намерен. Дела США не являются заботой Путина, подчеркнул Песков. При этом комментировать происходящее в мире — остается частью его работой, уточнил он в ходе конференц-колла. Вашингтон продолжает оказывать давление На днях США ввели санкции в отношении российских СМИ. В частности, введены персональные ограничения в адрес медиахолдинга «России Сегодня», включая входящие туда РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Владимир Путин, комментируя это решение, подчеркнул, что Вашингтон продолжает оказывать давление на РФ и это на сегодня является частью современной реальности. При этом Россия продолжает придерживаться собственных интересов, уточнил Песков, ссылаясь на слова российского главы. Путин и выборы Президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах в Московскую городскую думу. О том, в каком формате это будет происходить, сообщат позже, уточнил Песков. Выборы в стране уже начались. Они продлятся по восьмое число. Как Россия отреагировала на решение Киргизии по Талибану* Киргизия исключила террористическое движение «Талибан» (признано ООН террористическим и находится под санкциями) из списка запрещенных. В России с пониманием отнеслись к этому решению, уточнил Песков. Он добавил, что РФ понимает, что Киргизия должна выстраивать отношения с соседями, в том числе той силой, которая сейчас удерживает власть в Афганистане. Как Россия отнеслась к территориальным претензиям Китая На днях глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что Китай якобы должен собрать свои земли у России. В Кремле подчеркнули, что такие заявления звучат несерьезно. В Тайване говорили, что Китай якобы должен вернуть земли, которые отдал России по Айгуньскому договору в 1858 году. *«Талибан» признано ООН террористическим и находится под санкциями Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле рассказали о ближайших планах российского президента Владимира Путина, а также озвучили его мысли, касающиеся международной политической повестки. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу поддержки Путиным Камалы Харрис в рамках рабочего процесса. Кроме того, президент прокомментировал новые санкции в отношении РФ, подчеркнув, что Вашингтон продолжает оказывать давление. Главные заявления Пескова в ходе общения с журналистами 6 сентября — в материале URA.RU. Дмитрий Песков обозначил, что Путин высказался о поддержке Харрис попросту отвечая на вопрос модератора в ходе встречи в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). То, в каком ключе прозвучало данное высказывание президента должно волновать только западных властей, подчеркнули в Кремле. Он добавил, что в приоритете у российского лидера остаются только интересы граждан его страны. Вмешиваться в выборы чужих стран он не намерен. Дела США не являются заботой Путина, подчеркнул Песков. При этом комментировать происходящее в мире — остается частью его работой, уточнил он в ходе конференц-колла. На днях США ввели санкции в отношении российских СМИ. В частности, введены персональные ограничения в адрес медиахолдинга «России Сегодня», включая входящие туда РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Владимир Путин, комментируя это решение, подчеркнул, что Вашингтон продолжает оказывать давление на РФ и это на сегодня является частью современной реальности. При этом Россия продолжает придерживаться собственных интересов, уточнил Песков, ссылаясь на слова российского главы. Президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах в Московскую городскую думу. О том, в каком формате это будет происходить, сообщат позже, уточнил Песков. Выборы в стране уже начались. Они продлятся по восьмое число. Киргизия исключила террористическое движение «Талибан» (признано ООН террористическим и находится под санкциями) из списка запрещенных. В России с пониманием отнеслись к этому решению, уточнил Песков. Он добавил, что РФ понимает, что Киргизия должна выстраивать отношения с соседями, в том числе той силой, которая сейчас удерживает власть в Афганистане. На днях глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что Китай якобы должен собрать свои земли у России. В Кремле подчеркнули, что такие заявления звучат несерьезно. В Тайване говорили, что Китай якобы должен вернуть земли, которые отдал России по Айгуньскому договору в 1858 году. *«Талибан» признано ООН террористическим и находится под санкциями