Рекордная явка под атаками ВСУ: как прошел первый день губернаторских выборов в Курской области

Черкашин: явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42%

06 сентября 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

В Курской области жители приходят отдать свой голос, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В России стартовали региональные и муниципальные выборы выборы-2024. В 83 регионах пройдут более 4000 избирательных кампаний, включая Курскую область. Как отмечал зампред избиркома Курской области Евгений Черкашин, только на этой территории явка избирателей составила 44,42%. По предварительным данным, такой интерес избирателей является рекордным. URA.RU рассказывает, как прошел первый день губернаторских выборов в Курской области, которая до сих пор находится под обстрелом ВСУ. Под общественным наблюдением На территории Курской области открыты избирательные участки для голосования за губернатора и депутатов местных органов власти. Голосование продлится в течение трех дней — с 6 по 8 сентября, с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Как сообщает облизбирком, на избирательных участках в эти дни дежурят 1562 общественных наблюдателя. Для освещения выборов аккредитованы 294 журналиста из 75 СМИ. Для голосования напечатано 621 938 бюллетеней для ручного подсчета и 254 117 — для использования в комплексах обработки избирательных бюллетеней, то есть, они задействованы при электронном голосовании. Также около 90 тысяч жителей региона зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании. Под ракетным обстрелом В Курской области тем временем продолжаются бои между ВС РФ и украинскими силами. На днях сообщалось, что Киев вновь начал подтягивать свои резервы в российский регион. Периодически средства ПВО РФ отражают ракетные атаки. ВСУ также задействуют авиабомбы. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 300 человек и 12 единиц бронетехники, следует из сводки Минобороны. Так, была уничтожена гаубица ВСУ. Общественные наблюдатели находятся на каждом избирательном участке в Курской области, сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) Алена Булгакова,передает РАПСИ. Она подчеркнула, что только за время брифинга средства ПВО РФ сбили две украинские ракеты, однако это не мешает гражданским голосовать, причем координировано, подчеркнула Булгакова. Досрочное голосование во время режима ЧС В преддверии выборов, с 28 августа по 5 сентября, из-за режима КТО и ЧС федерального уровня было организовано досрочное голосование, в котором участвовали почти треть избирателей. В период с 30 августа по 2 сентября для курских жителей, покинувших приграничные районы из-за обстрелов, функционировали экстерриториальные участки в 14 регионах страны. Приграничные регионы также голосуют Избирательные комиссии организуют выездное голосование в приграничные районы Курской области, чтобы жители могли также проголосовать. При этом комиссии сопровождаются сотрудниками правоохранительных органов, передает избирком. Протест против Украины Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что желание жителей Курской области проголосовать, несмотря на обстрелы со стороны украинских сил — это знак протеста с их стороны. Таким образом горожане показывают, что не сдаются. Глава ЦИК отметила также, что организацией выборов в области занимаются в основном женщины. Предварительный рекорд Явка избирателей на выборах губернатора Курской области в первый день голосования достигла 44,42%. Об этом сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. Это может свидетельствовать о возможном рекорде по участию граждан в выборах в регионе. В 2019 году в единый день голосования явка в Курской области составляла 41,56%, отмечал избирком. Политолог Владимир Слатилов отметил, что показатели действительно впечатляют. В соцсетях также удивились подобной явке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России стартовали региональные и муниципальные выборы выборы-2024. В 83 регионах пройдут более 4000 избирательных кампаний, включая Курскую область. Как отмечал зампред избиркома Курской области Евгений Черкашин, только на этой территории явка избирателей составила 44,42%. По предварительным данным, такой интерес избирателей является рекордным. URA.RU рассказывает, как прошел первый день губернаторских выборов в Курской области, которая до сих пор находится под обстрелом ВСУ. На территории Курской области открыты избирательные участки для голосования за губернатора и депутатов местных органов власти. Голосование продлится в течение трех дней — с 6 по 8 сентября, с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Как сообщает облизбирком, на избирательных участках в эти дни дежурят 1562 общественных наблюдателя. Для освещения выборов аккредитованы 294 журналиста из 75 СМИ. Для голосования напечатано 621 938 бюллетеней для ручного подсчета и 254 117 — для использования в комплексах обработки избирательных бюллетеней, то есть, они задействованы при электронном голосовании. Также около 90 тысяч жителей региона зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании. В Курской области тем временем продолжаются бои между ВС РФ и украинскими силами. На днях сообщалось, что Киев вновь начал подтягивать свои резервы в российский регион. Периодически средства ПВО РФ отражают ракетные атаки. ВСУ также задействуют авиабомбы. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 300 человек и 12 единиц бронетехники, следует из сводки Минобороны. Так, была уничтожена гаубица ВСУ. Общественные наблюдатели находятся на каждом избирательном участке в Курской области, сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) Алена Булгакова,передает РАПСИ. Она подчеркнула, что только за время брифинга средства ПВО РФ сбили две украинские ракеты, однако это не мешает гражданским голосовать, причем координировано, подчеркнула Булгакова. В преддверии выборов, с 28 августа по 5 сентября, из-за режима КТО и ЧС федерального уровня было организовано досрочное голосование, в котором участвовали почти треть избирателей. В период с 30 августа по 2 сентября для курских жителей, покинувших приграничные районы из-за обстрелов, функционировали экстерриториальные участки в 14 регионах страны. Избирательные комиссии организуют выездное голосование в приграничные районы Курской области, чтобы жители могли также проголосовать. При этом комиссии сопровождаются сотрудниками правоохранительных органов, передает избирком. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что желание жителей Курской области проголосовать, несмотря на обстрелы со стороны украинских сил — это знак протеста с их стороны. Таким образом горожане показывают, что не сдаются. Глава ЦИК отметила также, что организацией выборов в области занимаются в основном женщины. Явка избирателей на выборах губернатора Курской области в первый день голосования достигла 44,42%. Об этом сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. Это может свидетельствовать о возможном рекорде по участию граждан в выборах в регионе. В 2019 году в единый день голосования явка в Курской области составляла 41,56%, отмечал избирком. Политолог Владимир Слатилов отметил, что показатели действительно впечатляют. В соцсетях также удивились подобной явке.