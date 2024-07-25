Екатеринбурженка стала участницей шоу «Четыре жены»

Екатерина покажет, какая она хозяйка в доме Фото предоставлено URA.RU телеканалом «Пятница»

Владелица бара из Екатеринбурга стала участницей второго сезона реалити «Четыре жены». Екатерине предстоит посоревноваться еще с тремя участницами и доказать, что она отличная жена. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятницы».

«В числе участниц оказалась 29-летняя Екатерина из Екатеринбурга. Девушка управляет собственным баром, а ее муж Мартин работает в IT-компании руководителем продукта. Ради победы в шоу Екатерине предстоит попробовать превзойти своих конкуренток и доказать, что она — лучшая жена», — поделились в пресс-службе.

Традиционно в шоу снимаются участницы проекта «Четыре свадьбы». По замыслу проекта они должны побывать в домах друг у друга и оценить соперниц по следующим критериям: хозяйственность (чистота, уют и кулинарные таланты), самореализация, взаимоотношения с мужем и общее впечатление. Обладательница наибольшего количества баллов получи денежный приз.

Ранее в этом же шоу снялась блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор). Выпуск с ней вышел 4 июля 2024 года.