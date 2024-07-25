Владелица бара в Екатеринбурге борется за звание лучшей жены России. Фото

Екатеринбурженка стала участницей шоу «Четыре жены»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина покажет, какая она хозяйка в доме
Екатерина покажет, какая она хозяйка в доме

Владелица бара из Екатеринбурга стала участницей второго сезона реалити «Четыре жены». Екатерине предстоит посоревноваться еще с тремя участницами и доказать, что она отличная жена. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятницы».

«В числе участниц оказалась 29-летняя Екатерина из Екатеринбурга. Девушка управляет собственным баром, а ее муж Мартин работает в IT-компании руководителем продукта. Ради победы в шоу Екатерине предстоит попробовать превзойти своих конкуренток и доказать, что она — лучшая жена», — поделились в пресс-службе.

Традиционно в шоу снимаются участницы проекта «Четыре свадьбы». По замыслу проекта они должны побывать в домах друг у друга и оценить соперниц по следующим критериям: хозяйственность (чистота, уют и кулинарные таланты), самореализация, взаимоотношения с мужем и общее впечатление. Обладательница наибольшего количества баллов получи денежный приз.

Ранее в этом же шоу снялась блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор). Выпуск с ней вышел 4 июля 2024 года.

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Владелица бара из Екатеринбурга стала участницей второго сезона реалити «Четыре жены». Екатерине предстоит посоревноваться еще с тремя участницами и доказать, что она отличная жена. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятницы». «В числе участниц оказалась 29-летняя Екатерина из Екатеринбурга. Девушка управляет собственным баром, а ее муж Мартин работает в IT-компании руководителем продукта. Ради победы в шоу Екатерине предстоит попробовать превзойти своих конкуренток и доказать, что она — лучшая жена», — поделились в пресс-службе. Традиционно в шоу снимаются участницы проекта «Четыре свадьбы». По замыслу проекта они должны побывать в домах друг у друга и оценить соперниц по следующим критериям: хозяйственность (чистота, уют и кулинарные таланты), самореализация, взаимоотношения с мужем и общее впечатление. Обладательница наибольшего количества баллов получи денежный приз. Ранее в этом же шоу снялась блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор). Выпуск с ней вышел 4 июля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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