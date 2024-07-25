Капитальный ремонт Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, начатый в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура», активно продвигается вперед. Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценили ход ремонтных работ во время своего рабочего визита.
«Театр драмы имени Наума Орлова — это не просто культурное наследие, но и важная часть архитектурного облика центра Челябинска», — отметила Ольга Любимова. В ходе реновации был обновлен фасад, установлены уникальные скульптуры и барельефы, проведена реставрация интерьеров и модернизация технического оснащения.
На данный момент продолжается ремонт зрительных залов, которые после обновления смогут вместить большее количество посетителей. Работы планируется завершить к 1 сентября 2024 года. Несмотря на ремонт, театр не прекращает свою творческую деятельность: в 2023 году было создано шесть новых постановок, и уже анонсирована премьера спектакля «Король Лир» на открытии нового сезона после завершения ремонта.
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