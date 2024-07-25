Министр культуры РФ Любимова оценила ремонт челябинского театра драмы. Фото

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Здания в Челябинске, театр драмы, драматический театр, город челябинск
В Теастре проводится капитальный ремонт Фото:

Капитальный ремонт Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, начатый в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура», активно продвигается вперед. Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценили ход ремонтных работ во время своего рабочего визита.

«Театр драмы имени Наума Орлова — это не просто культурное наследие, но и важная часть архитектурного облика центра Челябинска», — отметила Ольга Любимова. В ходе реновации был обновлен фасад, установлены уникальные скульптуры и барельефы, проведена реставрация интерьеров и модернизация технического оснащения.

На данный момент продолжается ремонт зрительных залов, которые после обновления смогут вместить большее количество посетителей. Работы планируется завершить к 1 сентября 2024 года. Несмотря на ремонт, театр не прекращает свою творческую деятельность: в 2023 году было создано шесть новых постановок, и уже анонсирована премьера спектакля «Король Лир» на открытии нового сезона после завершения ремонта.

Министр культуры России оценила ход капремонта челябинского театра
Министр культуры России оценила ход капремонта челябинского театра
В театре продолжается подготовка к новому сезону
В театре продолжается подготовка к новому сезону

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Капитальный ремонт Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, начатый в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура», активно продвигается вперед. Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценили ход ремонтных работ во время своего рабочего визита. «Театр драмы имени Наума Орлова — это не просто культурное наследие, но и важная часть архитектурного облика центра Челябинска», — отметила Ольга Любимова. В ходе реновации был обновлен фасад, установлены уникальные скульптуры и барельефы, проведена реставрация интерьеров и модернизация технического оснащения. На данный момент продолжается ремонт зрительных залов, которые после обновления смогут вместить большее количество посетителей. Работы планируется завершить к 1 сентября 2024 года. Несмотря на ремонт, театр не прекращает свою творческую деятельность: в 2023 году было создано шесть новых постановок, и уже анонсирована премьера спектакля «Король Лир» на открытии нового сезона после завершения ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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