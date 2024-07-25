Министр культуры РФ Любимова оценила ремонт челябинского театра драмы. Фото

25 июля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

В Теастре проводится капитальный ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Капитальный ремонт Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, начатый в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура», активно продвигается вперед. Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценили ход ремонтных работ во время своего рабочего визита. «Театр драмы имени Наума Орлова — это не просто культурное наследие, но и важная часть архитектурного облика центра Челябинска», — отметила Ольга Любимова. В ходе реновации был обновлен фасад, установлены уникальные скульптуры и барельефы, проведена реставрация интерьеров и модернизация технического оснащения. На данный момент продолжается ремонт зрительных залов, которые после обновления смогут вместить большее количество посетителей. Работы планируется завершить к 1 сентября 2024 года. Несмотря на ремонт, театр не прекращает свою творческую деятельность: в 2023 году было создано шесть новых постановок, и уже анонсирована премьера спектакля «Король Лир» на открытии нового сезона после завершения ремонта. Министр культуры России оценила ход капремонта челябинского театра Telegram-канал ПУЛ74 В театре продолжается подготовка к новому сезону Telegram-канал ПУЛ74 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитальный ремонт Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, начатый в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура», активно продвигается вперед. Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценили ход ремонтных работ во время своего рабочего визита. «Театр драмы имени Наума Орлова — это не просто культурное наследие, но и важная часть архитектурного облика центра Челябинска», — отметила Ольга Любимова. В ходе реновации был обновлен фасад, установлены уникальные скульптуры и барельефы, проведена реставрация интерьеров и модернизация технического оснащения. На данный момент продолжается ремонт зрительных залов, которые после обновления смогут вместить большее количество посетителей. Работы планируется завершить к 1 сентября 2024 года. Несмотря на ремонт, театр не прекращает свою творческую деятельность: в 2023 году было создано шесть новых постановок, и уже анонсирована премьера спектакля «Король Лир» на открытии нового сезона после завершения ремонта.