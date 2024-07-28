28 июля 2024

На свердловской трассе дотла сгорел автомобиль. Видео

Недалеко от Верхней Пышмы дотла сгорел «Жигули»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВАЗ-2107 сгорел на дороге в сторону ЕКАД (архивное фото)
ВАЗ-2107 сгорел на дороге в сторону ЕКАД (архивное фото) Фото:

На свердловской трассе недалеко от Верхней Пышмы дотла сгорел автомобиль марки «Жигули». Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«На обходе Верхней Пышмы в сторону ЕКАД горит автомобиль ВАЗ-2107», — передает слова свидетеля событий «Екатеринбург — Серов (Online)». Пост группы опубликован в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало о двух иномарках, которые сгорели вместе с гаражом в Каменске-Уральском (Свердловская область). Площадь пожара была 100 квадратных метров.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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На свердловской трассе недалеко от Верхней Пышмы дотла сгорел автомобиль марки «Жигули». Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «На обходе Верхней Пышмы в сторону ЕКАД горит автомобиль ВАЗ-2107», — передает слова свидетеля событий «Екатеринбург — Серов (Online)». Пост группы опубликован в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о двух иномарках, которые сгорели вместе с гаражом в Каменске-Уральском (Свердловская область). Площадь пожара была 100 квадратных метров. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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