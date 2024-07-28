На свердловской трассе недалеко от Верхней Пышмы дотла сгорел автомобиль марки «Жигули». Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
«На обходе Верхней Пышмы в сторону ЕКАД горит автомобиль ВАЗ-2107», — передает слова свидетеля событий «Екатеринбург — Серов (Online)». Пост группы опубликован в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало о двух иномарках, которые сгорели вместе с гаражом в Каменске-Уральском (Свердловская область). Площадь пожара была 100 квадратных метров.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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