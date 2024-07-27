27 июля 2024

Гараж с парой иномарок сгорел дотла в Каменск-Уральском

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В пожаре сгорели автомобили брендов Renault и Hyndai (архивное фото)
В пожаре сгорели автомобили брендов Renault и Hyndai (архивное фото) Фото:

В Каменск-Уральском (Свердловская область) на улице Гвардейская сгорел гараж с парой иномарок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 100 квадратных метров сгорели два легковых автомобиля Renault Logan и Hyundai Porter, повреждены: кровля, домашнее имущество частного гаража. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава. В 21:54 по местному времени огонь локализован, в 22:06 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:25», — поделились на сайте ведомства.

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В Каменск-Уральском (Свердловская область) на улице Гвардейская сгорел гараж с парой иномарок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 100 квадратных метров сгорели два легковых автомобиля Renault Logan и Hyundai Porter, повреждены: кровля, домашнее имущество частного гаража. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава. В 21:54 по местному времени огонь локализован, в 22:06 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:25», — поделились на сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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