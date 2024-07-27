Гараж с парой иномарок сгорел дотла в Каменск-Уральском

В Каменск-Уральском (Свердловская область) на улице Гвардейская сгорел гараж с парой иномарок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«На площади 100 квадратных метров сгорели два легковых автомобиля Renault Logan и Hyundai Porter, повреждены: кровля, домашнее имущество частного гаража. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава. В 21:54 по местному времени огонь локализован, в 22:06 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:25», — поделились на сайте ведомства.
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