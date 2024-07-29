ФСБ задержала в Запорожской области россиянина, который работал на ВСУ

ФСБ задержала в Запорожской области гражданина России, который сотрудничал с Вооруженными силами Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин РФ, передавший украинской стороне сведения о ВС РФ», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Данный человек был завербован и передавал через мессенджер Telegram сведения о российских военных подразделениях для проведения по ним атак.
В сообщении уточняется, что задержанный, будучи жителем Запорожья, действовал по указанию Главного управления разведки минобороны Украины. Он занимался сбором и передачей информации о ВС РФ с целью организации ракетно-артиллерийских ударов по российским силам, заключили в ведомстве.
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