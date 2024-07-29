ФСБ задержала в Запорожской области россиянина, который работал на ВСУ

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина, работающего на ВСУ
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина, работающего на ВСУ Фото:

ФСБ задержала в Запорожской области гражданина России, который сотрудничал с Вооруженными силами Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин РФ, передавший украинской стороне сведения о ВС РФ», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Данный человек был завербован и передавал через мессенджер Telegram сведения о российских военных подразделениях для проведения по ним атак.

В сообщении уточняется, что задержанный, будучи жителем Запорожья, действовал по указанию Главного управления разведки минобороны Украины. Он занимался сбором и передачей информации о ВС РФ с целью организации ракетно-артиллерийских ударов по российским силам, заключили в ведомстве.

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ФСБ задержала в Запорожской области гражданина России, который сотрудничал с Вооруженными силами Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. «УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин РФ, передавший украинской стороне сведения о ВС РФ», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Данный человек был завербован и передавал через мессенджер Telegram сведения о российских военных подразделениях для проведения по ним атак. В сообщении уточняется, что задержанный, будучи жителем Запорожья, действовал по указанию Главного управления разведки минобороны Украины. Он занимался сбором и передачей информации о ВС РФ с целью организации ракетно-артиллерийских ударов по российским силам, заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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