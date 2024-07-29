Свердловский суд отказался смягчить наказание бизнесмену из ХМАО, убившему жену

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался смягчить наказание осужденному за убийство своей супруги бизнесмена из ХМАО Ивана Голдакова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуре.
Голдаков был осужден в ноябре 2018 года. Суд в ХМАО назначил ему девять лет лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей. На преступление предприниматель пошел из ревности. Он нанес супруге не менее 19 ударов ножом.
Вероятно, наказание Голдаков сейчас отбывает в Екатеринбурге. Провести под стражей ему осталось почти три года. «Осужденному было объявлено 35 дисциплинарных взысканий, в связи с чем сделать вывод об исправлении осужденного и достижения целей наказания нельзя. Суд согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении ходатайства», — сообщили в ведомстве.
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