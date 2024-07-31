Бастрыкин требует найти виновных в загрязнении Поликарповского пруда в Миассе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, начатую по факту загрязнения мазутом Поликарповского пруда в Миассе (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил руководству челябинского следкома доложить о ее результатах.
«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Сейчас сотрудники контролирующих и надзорных органов ищут источник загрязнения пруда. По факту загрязнения водоема в прокуратуре и в СКР по региону начаты проверки. Спасатели, прибывшие для очистки пруда, только за один день откачали 12 тонн нефтепродуктов.
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