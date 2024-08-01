В ХМАО вандалы разломали топиарные фигуры в городском парке

Полиция ищет вандалов, сломавших топиарные фигуры в парке Пыть-Яха
Полиция в Пыть-Яхе ищет вандалов, которые сломали топиарные фигуры в городском парке «Ноев ковчег». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Заявление зарегистрировано. Полиция устанавливает виновных», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве.
С заявлением в МВД обратилась депутат гордумы и создатель парка Людмила Завадская. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что фигуры в парке громят не первый раз, последний акт вандализма нанес парку ущерб в 200 тысяч рублей. Виновников найти пока что не удалось.
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