01 августа 2024

В ХМАО вандалы разломали топиарные фигуры в городском парке

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ищет вандалов, сломавших топиарные фигуры в парке Пыть-Яха Фото:

Полиция в Пыть-Яхе ищет вандалов, которые сломали топиарные фигуры в городском парке «Ноев ковчег». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заявление зарегистрировано. Полиция устанавливает виновных», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве.

С заявлением в МВД обратилась депутат гордумы и создатель парка Людмила Завадская. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что фигуры в парке громят не первый раз, последний акт вандализма нанес парку ущерб в 200 тысяч рублей. Виновников найти пока что не удалось.

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Полиция в Пыть-Яхе ищет вандалов, которые сломали топиарные фигуры в городском парке «Ноев ковчег». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Заявление зарегистрировано. Полиция устанавливает виновных», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве. С заявлением в МВД обратилась депутат гордумы и создатель парка Людмила Завадская. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что фигуры в парке громят не первый раз, последний акт вандализма нанес парку ущерб в 200 тысяч рублей. Виновников найти пока что не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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