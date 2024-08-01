В ХМАО вандалы разломали топиарные фигуры в городском парке

02 августа 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Полиция ищет вандалов, сломавших топиарные фигуры в парке Пыть-Яха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция в Пыть-Яхе ищет вандалов, которые сломали топиарные фигуры в городском парке «Ноев ковчег». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Заявление зарегистрировано. Полиция устанавливает виновных», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве. С заявлением в МВД обратилась депутат гордумы и создатель парка Людмила Завадская. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что фигуры в парке громят не первый раз, последний акт вандализма нанес парку ущерб в 200 тысяч рублей. Виновников найти пока что не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция в Пыть-Яхе ищет вандалов, которые сломали топиарные фигуры в городском парке «Ноев ковчег». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Заявление зарегистрировано. Полиция устанавливает виновных», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве. С заявлением в МВД обратилась депутат гордумы и создатель парка Людмила Завадская. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что фигуры в парке громят не первый раз, последний акт вандализма нанес парку ущерб в 200 тысяч рублей. Виновников найти пока что не удалось.