В челябинском городе создали дополнительные комиссии по оценке ущерба от потопов

В связи с многочисленными заявлениями о подтоплении домов, в городе Коркино Челябинской области приняли решение о создании семи дополнительных комиссий по оценке ущерба. Об этом сообщила глава округа Наталья Лощинина.
«Созданы семь дополнительных комиссий. Межведомственная комиссия в составе специалистов строительного профиля оценивает степень причиненных стихией разрушений жилых домов. Также специалисты определяют степень утраты предметов первой необходимости — мебели, бытовой техники», — отметила Лощинина.
Лощинина также подчеркнула, что практически во всех случаях заявители имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей. В некоторых домах в Коркино вода до сих пор остается в подполах.
Как ранее сообщало URA.RU, 20 миллионов рублей для помощи жителям Коркино выделило руководство Русской медной компании (РМК). На эти средства уже приобретен автомобиль для работы экстренных служб в зонах затопления.
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