В челябинском городе создали дополнительные комиссии по оценке ущерба от потопов

В Коркино созданы семь дополнительных комиссий по оценке ущерба
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коркино, потоп и пункт временного размещения. Челябинск, вода, деревня, улица в воде, потоп, частный сектор, подтопление
В некоторых домах Коркино после затяжных ливней до сих пор стоит вода Фото:

В связи с многочисленными заявлениями о подтоплении домов, в городе Коркино Челябинской области приняли решение о создании семи дополнительных комиссий по оценке ущерба. Об этом сообщила глава округа Наталья Лощинина.

Новость по теме
В Коркино глава Лощинина вошла в дом жителей в болотных сапогах. Видео

«Созданы семь дополнительных комиссий. Межведомственная комиссия в составе специалистов строительного профиля оценивает степень причиненных стихией разрушений жилых домов. Также специалисты определяют степень утраты предметов первой необходимости — мебели, бытовой техники», — отметила Лощинина.

Лощинина также подчеркнула, что практически во всех случаях заявители имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей. В некоторых домах в Коркино вода до сих пор остается в подполах.

Как ранее сообщало URA.RU, 20 миллионов рублей для помощи жителям Коркино выделило руководство Русской медной компании (РМК). На эти средства уже приобретен автомобиль для работы экстренных служб в зонах затопления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с многочисленными заявлениями о подтоплении домов, в городе Коркино Челябинской области приняли решение о создании семи дополнительных комиссий по оценке ущерба. Об этом сообщила глава округа Наталья Лощинина. «Созданы семь дополнительных комиссий. Межведомственная комиссия в составе специалистов строительного профиля оценивает степень причиненных стихией разрушений жилых домов. Также специалисты определяют степень утраты предметов первой необходимости — мебели, бытовой техники», — отметила Лощинина. Лощинина также подчеркнула, что практически во всех случаях заявители имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей. В некоторых домах в Коркино вода до сих пор остается в подполах. Как ранее сообщало URA.RU, 20 миллионов рублей для помощи жителям Коркино выделило руководство Русской медной компании (РМК). На эти средства уже приобретен автомобиль для работы экстренных служб в зонах затопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...