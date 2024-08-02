В челябинском городе создали дополнительные комиссии по оценке ущерба от потопов

В Коркино созданы семь дополнительных комиссий по оценке ущерба

02 августа 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

В некоторых домах Коркино после затяжных ливней до сих пор стоит вода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с многочисленными заявлениями о подтоплении домов, в городе Коркино Челябинской области приняли решение о создании семи дополнительных комиссий по оценке ущерба. Об этом сообщила глава округа Наталья Лощинина. Новость по теме В Коркино глава Лощинина вошла в дом жителей в болотных сапогах. Видео «Созданы семь дополнительных комиссий. Межведомственная комиссия в составе специалистов строительного профиля оценивает степень причиненных стихией разрушений жилых домов. Также специалисты определяют степень утраты предметов первой необходимости — мебели, бытовой техники», — отметила Лощинина. Лощинина также подчеркнула, что практически во всех случаях заявители имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей. В некоторых домах в Коркино вода до сих пор остается в подполах. Как ранее сообщало URA.RU, 20 миллионов рублей для помощи жителям Коркино выделило руководство Русской медной компании (РМК). На эти средства уже приобретен автомобиль для работы экстренных служб в зонах затопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с многочисленными заявлениями о подтоплении домов, в городе Коркино Челябинской области приняли решение о создании семи дополнительных комиссий по оценке ущерба. Об этом сообщила глава округа Наталья Лощинина. «Созданы семь дополнительных комиссий. Межведомственная комиссия в составе специалистов строительного профиля оценивает степень причиненных стихией разрушений жилых домов. Также специалисты определяют степень утраты предметов первой необходимости — мебели, бытовой техники», — отметила Лощинина. Лощинина также подчеркнула, что практически во всех случаях заявители имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей. В некоторых домах в Коркино вода до сих пор остается в подполах. Как ранее сообщало URA.RU, 20 миллионов рублей для помощи жителям Коркино выделило руководство Русской медной компании (РМК). На эти средства уже приобретен автомобиль для работы экстренных служб в зонах затопления.