Задержан бывший свердловский замминистра из команды Паслера

Бывший свердловский замминистра Самбурский задержан в Оренбурге

03 августа 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Александр Самбурский покинул МУГИСО в феврале 2017-го Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Оренбурге задержали Александра Самбурского — бывшего замглавы свердловского мингосимущества (МУГИСО), который до недавнего времени был главой минприроды Оренбуржья. Информация о задержании появилась в СМИ. По данным Orenday.ru, операцию 2 августа провело оренбургское УФСБ. Издание утверждает, что Самбурскому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сейчас он в ИВС, меру пресечения изберут в ближайшее время. Правительство Оренбургской области Самбурский покинул 1 июля. Должность министра он занял в сентябре 2019-го по приглашению губернатора Дениса Паслера, бывшего свердловского премьера. В Свердловской области Самбурский известен как единственный из трех заместителей главы МУГИСО, не попавший под арест после возбуждения громкого уголовного дела в апреле 2016-го. Из ведомства он ушел в начале 2017-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбурге задержали Александра Самбурского — бывшего замглавы свердловского мингосимущества (МУГИСО), который до недавнего времени был главой минприроды Оренбуржья. Информация о задержании появилась в СМИ. По данным Orenday.ru, операцию 2 августа провело оренбургское УФСБ. Издание утверждает, что Самбурскому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сейчас он в ИВС, меру пресечения изберут в ближайшее время. Правительство Оренбургской области Самбурский покинул 1 июля. Должность министра он занял в сентябре 2019-го по приглашению губернатора Дениса Паслера, бывшего свердловского премьера. В Свердловской области Самбурский известен как единственный из трех заместителей главы МУГИСО, не попавший под арест после возбуждения громкого уголовного дела в апреле 2016-го. Из ведомства он ушел в начале 2017-го.