02 августа 2024

Задержан бывший свердловский замминистра из команды Паслера

Бывший свердловский замминистра Самбурский задержан в Оренбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Президиум правительства СО по вопросам исполнения майских указов. Екатеринбург, самбурский александр
Александр Самбурский покинул МУГИСО в феврале 2017-го Фото:

В Оренбурге задержали Александра Самбурского — бывшего замглавы свердловского мингосимущества (МУГИСО), который до недавнего времени был главой минприроды Оренбуржья. Информация о задержании появилась в СМИ.

По данным Orenday.ru, операцию 2 августа провело оренбургское УФСБ. Издание утверждает, что Самбурскому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сейчас он в ИВС, меру пресечения изберут в ближайшее время.

Правительство Оренбургской области Самбурский покинул 1 июля. Должность министра он занял в сентябре 2019-го по приглашению губернатора Дениса Паслера, бывшего свердловского премьера. В Свердловской области Самбурский известен как единственный из трех заместителей главы МУГИСО, не попавший под арест после возбуждения громкого уголовного дела в апреле 2016-го. Из ведомства он ушел в начале 2017-го.

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В Оренбурге задержали Александра Самбурского — бывшего замглавы свердловского мингосимущества (МУГИСО), который до недавнего времени был главой минприроды Оренбуржья. Информация о задержании появилась в СМИ. По данным Orenday.ru, операцию 2 августа провело оренбургское УФСБ. Издание утверждает, что Самбурскому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сейчас он в ИВС, меру пресечения изберут в ближайшее время. Правительство Оренбургской области Самбурский покинул 1 июля. Должность министра он занял в сентябре 2019-го по приглашению губернатора Дениса Паслера, бывшего свердловского премьера. В Свердловской области Самбурский известен как единственный из трех заместителей главы МУГИСО, не попавший под арест после возбуждения громкого уголовного дела в апреле 2016-го. Из ведомства он ушел в начале 2017-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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