В Бурятии началась эвакуация людей из зон затопления

03 августа 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Спасенных жителей разместили в ПВР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Бурятии началась эвакуация более 100 жителей из затопленных поселений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Из частных дом улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более сотни жителей. Они размещены во временных пунктах пребывания», — отмечает пресс-служба ведомства. Прокуратуре предстоит дать оценку принимаемых мер по защите населения и территорий от ЧС. Надзорный орган также проверит своевременность проведения аварийно-спасательных работ. Ранее вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В сложившихся условиях глава республики Александр Цыденов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, пишет телеканал 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бурятии началась эвакуация более 100 жителей из затопленных поселений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Из частных дом улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более сотни жителей. Они размещены во временных пунктах пребывания», — отмечает пресс-служба ведомства. Прокуратуре предстоит дать оценку принимаемых мер по защите населения и территорий от ЧС. Надзорный орган также проверит своевременность проведения аварийно-спасательных работ. Ранее вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В сложившихся условиях глава республики Александр Цыденов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, пишет телеканал 360.ru.