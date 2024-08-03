03 августа 2024

В Бурятии началась эвакуация людей из зон затопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Коркино, потоп и пункт временного размещения. Челябинск, пункт временного размещения, коркино, пвр
Спасенных жителей разместили в ПВР Фото:

В Бурятии началась эвакуация более 100 жителей из затопленных поселений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Из частных дом улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более сотни жителей. Они размещены во временных пунктах пребывания», — отмечает пресс-служба ведомства.

Прокуратуре предстоит дать оценку принимаемых мер по защите населения и территорий от ЧС. Надзорный орган также проверит своевременность проведения аварийно-спасательных работ.

Ранее вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В сложившихся условиях глава республики Александр Цыденов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, пишет телеканал 360.ru.

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В Бурятии началась эвакуация более 100 жителей из затопленных поселений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Из частных дом улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более сотни жителей. Они размещены во временных пунктах пребывания», — отмечает пресс-служба ведомства. Прокуратуре предстоит дать оценку принимаемых мер по защите населения и территорий от ЧС. Надзорный орган также проверит своевременность проведения аварийно-спасательных работ. Ранее вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В сложившихся условиях глава республики Александр Цыденов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, пишет телеканал 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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