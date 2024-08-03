«Приходится самим допекать хачапури»: за что критикуют рестораны в Сургуте

Долгая подача блюд, холодная еда, отсутствие брони и неприветливые официанты в ресторанах Сургута (ХМАО) часто вызывают недовольства у их гостей. Некоторые посетители даже утверждают, что им приходится самостоятельно доводить блюда до готовности, которые привозят с доставки. URA.RU проанализировало отзывы гостей и выяснило, за что критикуют городские заведения общепита.
«Уехал, так и не дождавшись заказа»: долгое ожидание блюд
Чаще всего сургутские рестораны подвергаются критике из-за долгого ожидания заказов. «Уточнил время приготовления, так как очень спешил. Сказали, время ожидания составит 15-20 минут. Прождал больше 50 минут. Пришлось уехать, так и не дождавшись заказа», — оставил отзыв в онлайн-справочнике один из посетителей популярного в городе ресторана. «Ждали 40 минут, потому что на кухне потеряли чек», — добавил гость другого заведения. В самих ресторанах эту проблему объясняют большим количеством гостей и загруженностью кухни из-за заказов на доставку.
«Мороженое со вкусом мыла и сырое хачапури»: невкусная еда
Недовольства у гостей ресторанов вызывает и качество самой еды. Так, например, многих разочаровывает подача блюд холодными, не до конца приготовленная пища и странные вкусовые сочетания. «Хачапури доставили недопеченным. Допекали сами», — пожаловалась сургутянка. «Лимонад как разбавленная вода. Мороженое со вкусом мыла», — заявили посетители. Некоторые гости и вовсе находят в еде инородные тела. А один из клиентов и вовсе сломал зуб из-за инородного тела в рисе с креветками. Как правило, администраторы рассматривают такие жалобы индивидуально. В некоторых случаях гостям заменяют блюдо, делают комплимент от заведения, либо устно приносят извинения и обещают в следующий раз учесть замечания.
«В выходные все столики заняты»: отсутствие брони
Жалобы гостей на отсутствие системы бронирования столов встречаются во многих ресторанах, где посадка осуществляется в порядке живой очереди. Из-за этого посетители не могут, например, запланировать праздничный ужин. «Нельзя забронировать столик заранее на день рождения! Муж хотел отпраздновать в ресторане, но единственное, что нам смогли предложить — приехать за час до назначенного времени и следить, чтобы столик никто не занял», — негодует жительница Сургута. Кроме того, часто горожане не могут попасть в заведения общепита в выходные дни. «Попасть в выходной день очень сложно. Люди ждут в очереди в коридоре. Столы не бронируют», — добавил другой посетитель. Проблема вынуждает некоторые рестораны вводить хотя бы частичную бронь, а другие ограничиваются листом ожидания.
«Пришлось ловить официанта, чтобы оплатить заказ»: плохой сервис
Неприветливый персонал также нередко становится поводом для нареканий. Гостей не всегда встречают на входе и заставляют ждать официантов по полчаса. «Хостес посадила за стол, а потом 30 минут к нам никто не подходил», — пожаловался сургутянин. «Чтобы попросить счет, приходится самим выискивать официантов», — добавил еще один посетитель. Рестораторы стремятся решать эту проблему путем бесед с сотрудниками, которыми гости остались недовольны. Внутри рабочей команды также практикуют работу над ошибками.
URA.RU выяснило, как реагируют на критику гостей управленцы заведений. Представитель ресторанной группы «Югра-Сервис» (включает такие рестораны, как «Угли», Veranda, Pivino, Kitaeast, Pinzeria by Bontempi, Chicko) Елена Киргизова рассказала агентству, что обратная связь от гостей позволяет улучшить работу и качество сервиса. «Критика — это мнение гостя о наших услугах. Каждое замечание для нас — это точка роста. Мы никогда не игнорируем просьбы наших гостей и отрабатываем каждое замечание. Мы, конечно, совершаем ошибки и очень благодарны за обратную связь. Значит нашим гостям не все равно, что мы делаем и они хотят, чтобы мы были комфортнее. В наших ресторанах мы практикуем формат общения с гостями и с их комментариями на вопрос: „Что нам следует улучшить?“. Какие-то изменения вводятся очень быстро, на отработку других, бывает, нужно больше времени, но мы на ежедневной основе работаем над качеством наших услуг», — рассказала Киргизова.
Собеседница добавила, что в тех случаях, когда гости возвращают блюда на кухню, сотрудники ресторанов сами их пробуют и проверяют качество. «Если блюдо съедено меньше чем на 15%, то мы не включаем его в счет, а предлагаем альтернативу. Нам важно, чтобы гость нашел в нашем ресторане блюдо по душе. Как правило, это редкие случаи», — прокомментировала управляющая.
Касаемо претензий к отсутствию системы бронирования во многих ресторанах Сургута также есть объяснение. Собеседница агентства предположила, что некоторым заведениям приходится отказываться от брони из-за восприятия гостей к самой системе. «Очень много гостей негодуют, когда видят свободные (но по факту забронированные) столы, но им вынуждены отказать», — отметила управляющая. Однако среди городских рестораторов актуально тенденция посадки зала в порядке живой очередь на первое время открытия заведений. «Когда ажиотаж стихает, как правило, появляется бронирование в ресторанах, чтобы сориентироваться на возврат гостя. Важно уметь работать с бронированием столов и соблюдать честные договоренности между рестораном и гостем. Тогда можно получить полную посадку», — добавила Киргизова.
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