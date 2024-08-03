03 августа 2024

Молодому токарю из Екатеринбурга грозит тюрьма за татуировку на шее

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи посчитали татуировку токаря нацистской (архивное фото)
Следователи посчитали татуировку токаря нацистской (архивное фото) Фото:

ФСБ и полиция запустили уголовное дело в отношении 21-летнего Александра Б. – токаря из Екатеринбурга со странной татуировкой на шее. Парню вменяют демонстрацию нацистской символики, рассказал URA.RU информированный источник.  

В декабре Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга привлек его к административной ответственности. Но Александр продолжил появляться в общественных местах с открытой шеей. На левой стороне у него руна «Зиг» (эксперт позднее установил, что эта символика «сходна с нацистской до степени смешения»). «Триггером послужило появление парня в военкомате Орджоникидзевского района в марте», – уточнил собеседник.  

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по части первой ст. 282.4 УК РФ («неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»), Максимальное наказание по этой статье – четыре года тюрьмы.

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ФСБ и полиция запустили уголовное дело в отношении 21-летнего Александра Б. – токаря из Екатеринбурга со странной татуировкой на шее. Парню вменяют демонстрацию нацистской символики, рассказал URA.RU информированный источник.   В декабре Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга привлек его к административной ответственности. Но Александр продолжил появляться в общественных местах с открытой шеей. На левой стороне у него руна «Зиг» (эксперт позднее установил, что эта символика «сходна с нацистской до степени смешения»). «Триггером послужило появление парня в военкомате Орджоникидзевского района в марте», – уточнил собеседник.   В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по части первой ст. 282.4 УК РФ («неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»), Максимальное наказание по этой статье – четыре года тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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