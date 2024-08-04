Кадыров сделал заявление о победе России в спецоперации

Кадыров: Россия победит на спецоперации на Украине в этом году
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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Рамзан Кадыров заявил о скорой победе России в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия одержит победу в спецоперации на Украине в этом году. Такого мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Россия одержит победу в специальной военной операции уже в этом году», — заявил Кадыров. Его заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия-1».

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Россия одержит победу в спецоперации на Украине в этом году. Такого мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия одержит победу в специальной военной операции уже в этом году», — заявил Кадыров. Его заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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