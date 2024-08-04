Кадыров сделал заявление о победе России в спецоперации

Рамзан Кадыров заявил о скорой победе России в СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия одержит победу в спецоперации на Украине в этом году. Такого мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Россия одержит победу в специальной военной операции уже в этом году», — заявил Кадыров. Его заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия-1».
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