В Перми подешевел ресторан, открытый на месте скандального бара The Friends

05 августа 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

За лето цена ресторана снизилась на 2 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Перми подешевел ресторан Gastro.Li, открытый на месте бывшего бара The Friends, на который поступали жалобы за нарушение режима тишины. Заведение повторно выставили на продажу за 13 млн рублей. Ранее его продавали за 15 млн рублей. «Для тex, ктo любит, разбиpaeтся и понимает pеcторaнный бизнec. Или жe хочeт нaчaть собственное дeло в сферe oбщественного питания. К продаже предлагается работающий ресторан Gastro.Li. Полностью оборудован всем необходимым для работы — техникой, мебелью и предметами интерьера. В штате есть весь нужный персонал. Общая площадь помещения составляет 400 квадратных метров. Цена — 13 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Ресторан Gastro.Li открыли в Перми по адресу улица Газеты Звезда, 12, в конце апреля 2024 года. Ранее там располагался бар The Friends, на который в 2023 году из-за шума по ночам постоянно жаловались жителей ближайших домов. В ситуацию вмешались следователи, начавшие проверку, а ее результаты взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. После этого бар The Friends прекратил работать по ночам, а еще позже сменил вывеску. Сначала это был караоке-бар 12 Avenue. В апреле 2024 года его переименовали в Gastro.Li. В конце мая заведение впервые выставили на продажу за 15 млн рублей.

