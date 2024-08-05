Полиция задержала участников стрельбы у ДК «Станкомаш» в Челябинске

Полицейские задержали участников стрельбы у ДК «Станкомаш» в Ленинском районе Челябинска. Об этом сообщили URA.RU 5 августа в УМВД по городу.
«Все участники инцидента установлены и доставлены в органы внутренних дел, где с ними проводятся дальнейшие мероприятия. С учетом возраста несовершеннолетних правонарушителей к ним и их законным представителям будут применены меры профилактического воздействия», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Звуки выстрелов переполошили горожан вечером 3 августа. По словам очевидцев, стреляли возле ДК трое парней в масках и темных бейсболках. Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилось, что один из них — местный школьник.
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