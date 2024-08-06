В Торецке начались бои

06 августа 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ зашли в Торецк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ зашли в Торецк. В населенном пункте начались бои. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Новость по теме Где находится Торецк, на который наступает Россия и почему он важен для спецоперации «В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — сообщил Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам российские военные зашли в населенный пункт и штурмуют город справа и слева, берут город в клещи. Ранее 41-й батальон ВСУ претерпел неудачу в боях с ВС РФ из-за того, что не знал местности. Отмечается, что командир группы раздавал нечеткие и неоперативные приказы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ зашли в Торецк. В населенном пункте начались бои. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — сообщил Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам российские военные зашли в населенный пункт и штурмуют город справа и слева, берут город в клещи. Ранее 41-й батальон ВСУ претерпел неудачу в боях с ВС РФ из-за того, что не знал местности. Отмечается, что командир группы раздавал нечеткие и неоперативные приказы.