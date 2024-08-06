В Торецке начались бои

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ВС РФ зашли в Торецк Фото:
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ВС РФ зашли в Торецк. В населенном пункте начались бои. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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«В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — сообщил Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам российские военные зашли в населенный пункт и штурмуют город справа и слева, берут город в клещи.

Ранее 41-й батальон ВСУ претерпел неудачу в боях с ВС РФ из-за того, что не знал местности. Отмечается, что командир группы раздавал нечеткие и неоперативные приказы.

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ВС РФ зашли в Торецк. В населенном пункте начались бои. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — сообщил Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам российские военные зашли в населенный пункт и штурмуют город справа и слева, берут город в клещи. Ранее 41-й батальон ВСУ претерпел неудачу в боях с ВС РФ из-за того, что не знал местности. Отмечается, что командир группы раздавал нечеткие и неоперативные приказы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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