В Торецке начались бои

ВС РФ зашли в Торецк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ зашли в Торецк. В населенном пункте начались бои. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
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«В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — сообщил Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам российские военные зашли в населенный пункт и штурмуют город справа и слева, берут город в клещи.
Ранее 41-й батальон ВСУ претерпел неудачу в боях с ВС РФ из-за того, что не знал местности. Отмечается, что командир группы раздавал нечеткие и неоперативные приказы.
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