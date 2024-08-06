NYT: бригада ВСУ потерпела крах под Торецком из-за одной ошибки

Под Торецком 41-й батальон ВСУ потерпел поражение в боях с ВС РФ из-за того, что не знал местности, также и командир группы был раскритикован за нечеткие приказы и неоперативность. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Почти сразу стало ясно, что 41-й [батальон] был не готов защищать Торецк, поскольку не знал местности», — заявили военные из других батальонов. Их слова передает газета. Также командира бригады критиковали за недостаточно оперативную реакцию на изменения в обстановке на линии фронта и за нечеткие приказы солдатам.
Об успехах ВС РФ на торецком направлении рассказал украинский офицер с позывным Алекс. Он отметил, что российские войска применяют непрерывные и исключительно пехотные штурмы, потому что использование дронов малоэффективно из-за отсутствия большого количества техники у противника.
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Под Торецком 41-й батальон ВСУ потерпел поражение в боях с ВС РФ из-за того, что не знал местности, также и командир группы был раскритикован за нечеткие приказы и неоперативность. Об этом сообщает газета The New York Times. «Почти сразу стало ясно, что 41-й [батальон] был не готов защищать Торецк, поскольку не знал местности», — заявили военные из других батальонов. Их слова передает газета. Также командира бригады критиковали за недостаточно оперативную реакцию на изменения в обстановке на линии фронта и за нечеткие приказы солдатам. Об успехах ВС РФ на торецком направлении рассказал украинский офицер с позывным Алекс. Он отметил, что российские войска применяют непрерывные и исключительно пехотные штурмы, потому что использование дронов малоэффективно из-за отсутствия большого количества техники у противника.